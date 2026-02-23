Ấn Độ lại khuyến cáo công dân rời Iran vì lý do an ninh

Theo thông báo, khuyến cáo này áp dụng đối với tất cả công dân Ấn Độ đang sinh sống, làm việc hoặc lưu trú tại Iran, bao gồm sinh viên, người hành hương, doanh nhân và khách du lịch. Đại sứ quán Ấn Độ nhấn mạnh việc chủ động rời khỏi Iran là biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn trong giai đoạn tình hình khu vực diễn biến khó lường.

Đồng thời, Cơ quan đại diện ngoại giao Ấn Độ cũng nhắc lại khuyến cáo ban hành ngày 14/1, đề nghị công dân Ấn Độ và người gốc Ấn Độ hết sức thận trọng, tránh xa các khu vực diễn ra biểu tình hoặc tuần hành, duy trì liên lạc thường xuyên với cơ quan đại diện ngoại giao và theo dõi sát thông tin từ truyền thông địa phương. Công dân được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ giấy tờ đi lại và nhập cảnh như hộ chiếu, giấy tờ tùy thân, đồng thời chủ động liên hệ với Đại sứ quán khi cần hỗ trợ.

(Ảnh minh họa: Reuters)

Khuyến cáo được đưa ra trong bối cảnh cuối tuần qua Iran xuất hiện làn sóng biểu tình mới, gắn với các hoạt động tưởng niệm 40 ngày những người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình hồi tháng 1. Truyền thông nhà nước Iran cho biết hàng nghìn sinh viên đã tổ chức biểu tình tại nhiều trường đại học ở thủ đô Tehran và một số địa phương khác.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo rằng nếu Iran không đưa ra những nhượng bộ đáng kể trong các cuộc đàm phán nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân, Mỹ có thể cân nhắc sử dụng biện pháp tấn công quân sự. Mỹ và Iran dự kiến tiến hành vòng đàm phán hạt nhân tiếp theo tại Geneva, Thụy Sỹ vào ngày 26/02, dưới sự trung gian của Oman.

Tuy nhiên, trong bối cảnh Washington được cho là đang tăng cường điều động khí tài quân sự tới Trung Đông, triển vọng đạt được một thỏa thuận vẫn đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức.