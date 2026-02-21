Tổng thống Mỹ cân nhắc tấn công quân sự hạn chế để gây áp lực với Iran

“Tôi có thể nói rằng tôi đang xem xét điều đó”, ông Trump phát biểu về Iran trong một bữa sáng với các thống đốc tại Nhà Trắng, sau khi được một phóng viên hỏi, "ông có đang xem xét một cuộc tấn công quân sự hạn chế để gây áp lực buộc Iran đạt được thỏa thuận không?".

Cờ Iran và Mỹ. (Ảnh: VPR)

Theo Fox News, Tổng thống Trump hôm 19/2 đã gợi ý rằng cánh cửa để đạt được bước đột phá đang khép lại, cho thấy Iran chỉ còn cùng lắm không quá “10, 15 ngày” để đạt được một thỏa thuận. "Chúng ta hoặc sẽ đạt được một thỏa thuận, hoặc điều đó sẽ không may mắn cho họ”, ông nói.

Những phát biểu của ông Trump được đưa ra khi Mỹ đang tăng cường các khí tài quân sự ở Trung Đông, điều tàu sân bay USS Gerald R. Ford và nhóm tác chiến của nó đến khu vực này.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln và ba tàu khu trục tên lửa dẫn đường đã đến Trung Đông hơn hai tuần trước.

Hôm 18/2, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đăng tải những bức ảnh cho thấy máy bay F/A-18 Super Hornet hạ cánh xuống boong tàu USS Abraham Lincoln ở Biển Arab.

Ngày hôm sau, Nga cảnh báo rằng Iran và "tất cả các bên trong khu vực cần kiềm chế và thận trọng".

"Nga tiếp tục phát triển quan hệ với Iran, và trong quá trình đó, chúng tôi kêu gọi những người bạn Iran và tất cả các bên trong khu vực cần kiềm chế và thận trọng, đồng thời chúng tôi thúc giục họ ưu tiên các biện pháp chính trị và ngoại giao để giải quyết mọi vấn đề", người phát ngôn điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết, theo Reuters.