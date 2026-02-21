Nhiều nước kêu gọi công dân rời Iran do nguy cơ xảy ra cuộc tấn công chớp nhoáng

Đại diện thường trực của Nga, Trung Quốc và Iran tại các tổ chức quốc tế ở Vienna (Áo) mới đây cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của giải pháp chính trị và ngoại giao đối với vấn đề hạt nhân của Iran. Các ý kiến trên được đưa ra tại cuộc họp với Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi.

Theo Đại diện thường trực Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna, ông Mikhail Ulyanov, các bên đặc biệt nhấn mạnh đến việc cần phải giải quyết những vấn đề tồn tại bằng con đường chính trị và ngoại giao, đồng thời khẳng định phái đoàn của 3 nước tại Vienna vẫn tiếp tục duy trì cơ chế hợp tác với nhau.

Nhiều quốc gia đang khuyến cáo công dân rời khỏi Iran.

Thông điệp được đưa ra trong bối cảnh có những quan ngại về nguy cơ gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Iran, thậm chí có thể nổ ra xung đột hoặc một cuộc tấn công chớp nhoáng nếu như hai bên không đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Tehran.

Trong tuyên bố hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran cần phải đạt được một “thỏa thuận công bằng” bởi Mỹ có thể sẽ có hành động quân sự “hạn chế” đối với Tehran nếu tiến trình ngoại giao thất bại.

Trước đó, ông Trump từng đặt thời hạn cho Iran từ 10-15 ngày cho việc đi tới thỏa thuận hạt nhân, nếu không sẽ chứng kiến "những điều thực sự tồi tệ" xảy ra.

Theo truyền thông quốc tế, chính quyền Mỹ gần đây đã tăng cường đáng kể hiện diện quân sự tại Trung Đông, bao gồm việc điều động nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford tới Địa Trung Hải.

Liên hợp quốc cùng nhiều nước đã bày tỏ quan ngại về căng thẳng trực chờ giữa Mỹ và Iran, đồng thời kêu gọi hai nước tiếp tục theo đuổi con đường ngoại giao nhằm tránh để xảy ra xung đột và cuốn toàn bộ khu vực Trung Đông vào vòng xoáy bất ổn mới.

Một số quốc gia thậm chí đã khuyến cáo công dân thận trọng khi đi lại tới Iran và Trung Đông. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cảnh báo tình hình Trung Đông có thể thay đổi đột ngột, đồng thời kêu gọi người dân nước này tăng cường thận trọng, nhất là với những người đang ở Trung Đông, Mỹ và một số nước châu Âu.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, việc leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Iran có thể dẫn đến đóng cửa không phận và sân bay, khiến các chuyến bay bị hoãn, hủy. Do đó, công dân Nhật Bản cần theo dõi thông tin cập nhật từ nhiều nguồn và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cá nhân.

Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Thụy Điển Maria Malmer Stenergard đề nghị công dân nước này rời khỏi Iran. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Serbia khuyến cáo công dân không nên đến Iran trong thời gian tới do tình hình an ninh xấu đi, đồng thời đề nghị những người đang ở Iran rời đi sớm nhất có thể. Từ giữa tháng trước, Serbia đã khuyến nghị công dân không nên tới Iran.