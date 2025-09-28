Ấn Độ bắt buộc xe điện lắp hệ thống cảnh báo âm thanh từ tháng 10/2026

(VTC News) -

Bộ Giao thông Đường bộ và Đường cao tốc Ấn Độ hôm 26/9 đã công bố dự thảo thông báo sửa đổi Quy tắc Giao thông Cơ giới Trung ương, yêu cầu hệ thống cảnh báo âm thanh (Acoustic Vehicle Alerting System – AVAS) trở thành trang bị bắt buộc trên xe điện mới, bao gồm cả xe cá nhân lẫn thương mại, kể từ ngày 1/10/2026. Với các mẫu xe hiện hành, thời điểm áp dụng sẽ lùi sang ngày 1/10/2027.

Phương tiện điện chở hành khách và chở hàng hóa đều phải lắp hệ thống cảnh báo âm thanh.

Theo quy định, các phương tiện điện hóa thuộc nhóm M (chở hành khách) và N (chở hàng hóa) đều phải được lắp AVAS, đáp ứng yêu cầu về mức độ nghe được quy định tại tiêu chuẩn AIS-173, được cập nhật theo thời gian.

Quyết định này được đưa ra sau hàng loạt quan ngại về sự an toàn của xe điện “quá im lặng” trên đường phố. Ở tốc độ thấp, nhiều xe điện di chuyển mà hầu như không tạo tiếng động, khiến người đi bộ khó phát hiện và dẫn tới các vụ va chạm đáng tiếc.

Theo dự thảo, hệ thống AVAS sẽ tự động phát ra âm thanh nhân tạo mô phỏng tiếng động cơ, với tần số thấp, thay đổi theo tốc độ xe. Cơ chế này hoạt động đặc biệt khi xe chạy dưới 20 km/giờ hoặc khi lùi, nhằm cung cấp tín hiệu âm thanh rõ ràng cho người đi bộ, người đi xe đạp và các phương tiện khác trên đường.

Hiện nay, nhiều khu vực như Liên minh châu Âu, Nhật Bản và Hoa Kỳ đã bắt buộc triển khai AVAS để tăng cường an toàn giao thông.

Ấn Độ, một trong những thị trường ô tô phát triển nhanh nhất thế giới, đang trở thành quốc gia tiếp theo đưa ra quy định này, vừa thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh trong giao thông, vừa đảm bảo yếu tố an toàn cho cộng đồng.