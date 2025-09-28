Trung Quốc yêu cầu giấy phép khi xuất khẩu xe điện

(VTC News) -

Trung Quốc yêu cầu giấy phép xuất khẩu đối với xe điện từ năm tới theo thông báo của Bộ Thương mại nước này. Động thái nhằm ngăn chặn tình trạng cạnh tranh không lành mạnh từ các thương nhân tự do và bảo vệ uy tín thương hiệu ô tô Trung Quốc trên thị trường quốc tế.

Theo quy định mới, chỉ các nhà sản xuất ô tô và doanh nghiệp được ủy quyền mới có thể xin giấy phép xuất khẩu. Hiện nay, xe chạy xăng và xe hybrid đã nằm trong diện quản lý theo cơ chế cấp phép này.

Năm ngoái, xuất khẩu xe điện của Trung Quốc đạt 1,65 triệu chiếc, gần gấp đôi so với năm 2022. (Ảnh: Reuters)

Ông Wu Songquan, Giám đốc Văn phòng nghiên cứu chính sách thuộc Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Ô tô Trung Quốc, cho biết mối lo ngại lớn nằm ở việc các nhà xuất khẩu không được ủy quyền đưa xe điện ra nước ngoài mà không có hệ thống dịch vụ hậu mãi, gây ảnh hưởng tới trải nghiệm người dùng và uy tín của thương hiệu Trung Quốc.

Việc này cũng dẫn đến các cuộc chiến giá tại thị trường nước ngoài, khiến lợi nhuận bị thu hẹp.

“Cũng như các thương hiệu quốc tế lớn xây dựng niềm tin toàn cầu bằng chất lượng, các nhà sản xuất Trung Quốc cần thiết lập quy trình chuẩn hóa và nâng cao chất lượng xuất khẩu trong hoạt động độc lập", ông Wu nhấn mạnh trong một bài viết.

Kể từ năm 2019, nhiều chính quyền địa phương Trung Quốc đã hậu thuẫn cho hàng nghìn thương nhân xuất khẩu xe mới dưới dạng “xe đã qua sử dụng”. Theo Reuters, cách làm này vừa giúp tiêu thụ lượng xe dư thừa trong nước, vừa làm tăng giả tạo số liệu GDP địa phương.

Tại một hội nghị ô tô hồi tháng 6, ông Zhu Huarong – Chủ tịch hãng Changan (quốc doanh Trung Quốc) – kêu gọi siết chặt hơn nữa việc xuất khẩu dạng này, cảnh báo rằng nó có thể “gây tổn hại nghiêm trọng” tới thương hiệu Trung Quốc trên thị trường quốc tế.