An cư để cán bộ xa nhà an tâm kiến tạo

Tại Lễ công bố tỉnh Gia Lai mới (sáp nhập từ Bình Định - Gia Lai) vào ngày 30/6/2025, ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (mới) - nhấn mạnh: “Chúng tôi nguyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong hành động, sâu sát với thực tiễn cơ sở, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo quản lý, điều hành”.

Đặc biệt, ông đánh giá rất cao những cán bộ như Kpuih H’Jing hay anh Chinh - những người tiên phong, dám dấn thân, chấp nhận chịu thiệt thòi cá nhân để hòa nhập và phục vụ cộng đồng trong giai đoạn chuyển đổi lịch sử.

Theo Bí thư tỉnh ủy, chỉ trong hai tuần đầu, bộ máy lâm thời của tỉnh đã xử lý hàng trăm đầu việc phát sinh, từ sắp xếp nhân sự, điều chuyển cơ sở vật chất, đồng bộ hóa quy trình hành chính giữa hai tỉnh cũ.

“Chúng tôi luôn trân trọng và biết ơn các cán bộ đi tiên phong. Họ là những người hy sinh trước, thích nghi trước để cả hệ thống có thể chuyển động đồng bộ”. Theo lộ trình, đến cuối năm nay, việc kiện toàn các sở ngành, phân định rõ nhiệm vụ, tổ chức thi tuyển các chức danh còn khuyết sẽ hoàn tất.

Thấu hiểu sâu sắc những trăn trở về nơi ăn chốn ở của cán bộ, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã và đang triển khai những chính sách dài hạn đầy quyết tâm. Ông Hồ Quốc Dũng cho biết, tỉnh đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo nhà ở ổn định cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, tỉnh đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội mới. Dự kiến, đến năm 2026, tỉnh sẽ có thêm khoảng 5.000 căn hộ nhà ở xã hội và 500 căn nhà ở công vụ để phục vụ nhu cầu mua, thuê, góp phần hỗ trợ ổn định cuộc sống cho cán bộ và người dân.

Điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc và cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo tỉnh trong việc tạo điều kiện tốt nhất để đội ngũ cán bộ yên tâm công tác, cống hiến lâu dài.

“Đa số cán bộ có điều kiện thuê nhà, chỗ ở, nhưng nhiều cán bộ cũng khó khăn, 4 đến 5 người thuê 1 phòng nhỏ, rồi đem cả con cái xuống học nên phải tìm cách bố trí, đừng để cán bộ phải vất vả trong việc tìm chỗ ở. Sang năm sau tỉnh sẽ hoàn thành khoảng 5.000 căn nhà ở xã hội thì lúc ấy sẽ đỡ khó khăn hơn.

Tuy vậy, trong thực tế cũng có những cán bộ không có tiền mua nhà, không có tiền mua nhà ở xã hội thì cần phải xây nhà ở công vụ, ít nhất là khoảng 500 căn để bố trí cho số cán bộ này.

Từng sở, ngành cần bình chọn, xét chọn cán bộ thực sự khó khăn không có tiền để mua nhà ở xã hội rồi tạo điều kiện để cán bộ ở trong nhà công vụ vừa nhân văn lại thiết thực” - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Ngoài chính sách về chỗ ở, tỉnh đã yêu cầu ngành Giáo dục tiếp nhận toàn bộ con em cán bộ, công chức từ Gia Lai đến tỉnh làm việc, ưu tiên vào học tại các trường tốt nhất; nếu thiếu trường sẽ xây trường, không để xảy ra tình trạng thiếu chỗ học.

"Họ không đến đây để làm cho đủ thủ tục sáp nhập. Họ đến để gieo hy vọng, để xây nền móng cho một Gia Lai mới - năng động, minh bạch và phục vụ người dân thật sự tốt hơn" - ông Dũng chia sẻ.

Còn Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai Phạm Văn Nam cho biết, sau hợp nhất 2 tỉnh, trung tâm hành chính được đặt tại Quy Nhơn nên có rất nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của tỉnh Gia Lai (cũ) chuyển công tác về đây. Đi cùng là nhu cầu của con em họ chuyển xuống Quy Nhơn học tập.

Trên thực tế đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GD-ĐT đã có văn bản nhằm rà soát, thống kê nhu cầu và đề xuất phương án tiếp nhận học sinh. Theo Giám đốc Phạm Văn Nam, tổng số học sinh có nhu cầu chuyển về các trường ở TP Quy Nhơn (cũ) ở tất cả các cấp học đến nay sơ bộ có 348 em. Cụ thể, bậc mầm non - 67 em, tiểu học - 155 em, THCS - 101 em và THPT - 25 em.

Sở đã lên phương án, sắp xếp ổn thỏa để các em đến lớp bình thường, thuận lợi nhất. Các lớp học sau khi tiếp nhận thêm học sinh nhìn chung vẫn dưới mức 35 học sinh/lớp theo quy định. Việc tăng sĩ số này không gây áp lực đáng kể và không ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học của các trường.

Dù còn nhiều khó khăn, nhưng sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời từ chính quyền tỉnh Gia Lai, đặc biệt là các chính sách về xe đưa đón và nhà ở, đã tiếp thêm động lực to lớn cho cán bộ tại nơi làm việc mới tại Trung tâm hành chính của tỉnh Gia Lai.

Đây không chỉ là việc hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn, giúp cán bộ yên tâm cống hiến, vượt qua mọi thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh trong giai đoạn mới.

Chiều 22/7, Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã thông qua Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai bị tác động, ảnh hưởng của việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã. Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ và đơn vị sự nghiệp công lập bị tác động, ảnh hưởng của việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thay đổi địa điểm làm việc từ trung tâm hành chính tỉnh cũ (Pleiku) tới trung tâm hành chính tỉnh mới (Quy Nhơn) hoặc ngược lại được hỗ trợ tiền đi lại ở mức 2 triệu đồng/tháng. Đây là mức hỗ trợ dựa trên cơ sở tham khảo giá vé xe từ Pleiku đi Quy Nhơn hiện nay. Đặc biệt, mỗi người được hỗ trợ điều kiện làm việc thuê nhà ở mức 4 triệu đồng/tháng. Trường hợp đối tượng đã được bố trí nhà ở công vụ theo quy định thì được hỗ trợ toàn bộ tiền thuê nhà ở công vụ (nếu có) và không được hỗ trợ điều kiện làm việc tại quy định nêu trên.

