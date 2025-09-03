Hệ thống điện gió độc đáo: Từ 'lá cây tạo điện' đến tuabin bay giữa trời

(VTC News) -

Trong cuộc đua chuyển đổi năng lượng toàn cầu, điện gió không còn gói gọn trong những cánh quạt khổng lồ giữa biển khơi. Ngày nay, các công nghệ điện gió siêu nhỏ, siêu linh hoạt đang mở ra những hướng đi mới – từ đô thị đến vùng thiên tai, từ mặt đất đến tầng khí quyển.

Những hệ thống điện gió đặc biệt dưới đây đang định hình tương lai năng lượng sạch, với khả năng ứng dụng rộng rãi và hiệu quả vượt trội.

"Cây phát điện" trên đường phố tại Pháp. (Nguồn: Newworldwind)

Tại Pháp, startup New World Wind phát triển hệ thống Aeroleaf®, một loại tua-bin gió siêu nhỏ gắn trên cây kim loại gọi là WindTree. Mỗi “lá gió” có thể tạo ra khoảng 1.000 kWh điện mỗi năm, hoạt động hiệu quả ngay cả ở tốc độ gió thấp chỉ 2,5 m/s và hoàn toàn không gây tiếng ồn.

Với chiều cao khoảng 10 mét, WindTree rất phù hợp để lắp đặt trong môi trường đô thị như công viên, quảng trường, mái nhà hay khu dân cư.

Không chỉ thân thiện với môi trường – không ảnh hưởng đến chim chóc và không phát thải – công nghệ này còn mang tính biểu tượng cho các “thành phố thông minh”. Hệ thống Aeroleaf đã được triển khai tại Paris, Dubai, New York và đang thu hút sự quan tâm của nhiều đô thị lớn trên thế giới.

Bức ảnh chụp ngày 10/10/2024 cho thấy tuabin gió nổi S500 (BAT) đang hoạt động trên không, tạo ra điện tại Vũ Hán, Trung Quốc. (Nguồn: Xinhua)

Tại Trung Quốc, công ty SAWES Energy Technology phát triển hệ thống Buoyant Airborne Turbine (BAT) – tua-bin gió gắn trên khí cầu helium, có khả năng bay ở độ cao từ 500 đến 3.000 mét. Mẫu thử nghiệm S500 có công suất 50 kW và hoạt động ở độ cao 500 mét, trong khi mẫu thương mại S1500 dự kiến đạt công suất 1 MW ở độ cao 3.000 mét.

Hệ thống này khai thác nguồn gió tầng cao – vốn mạnh và ổn định hơn gió mặt đất – giúp tạo ra điện liên tục mà không cần nền móng cố định. BAT đặc biệt phù hợp với các khu vực khó tiếp cận như vùng thiên tai, đảo xa, khu vực cứu hộ khẩn cấp hoặc khảo sát địa hình.

Hywind Tampen - trang trại điện gió nổi lớn nhất thế giới. (Nguồn: Hywind Tampen)

Một trong những dự án điện gió ngoài khơi ấn tượng nhất hiện nay là Hywind Tampen – trang trại điện gió nổi lớn nhất thế giới, nằm cách bờ biển Na Uy khoảng 140 km. Dự án gồm 11 tua-bin gió gắn trên nền bê tông nổi, với tổng công suất lên tới 94,6 MW.

Hywind Tampen không chỉ là bước đột phá trong công nghệ điện gió ngoài khơi, mà còn giúp giảm tới 200.000 tấn CO₂ mỗi năm, đóng góp quan trọng vào mục tiêu trung hòa carbon của khu vực Bắc Âu.

Từ “lá cây biết tạo điện” đến tuabin bay giữa tầng khí quyển, các công nghệ điện gió mới đang mở rộng phạm vi ứng dụng vượt xa tưởng tượng. Chúng không chỉ giúp giảm phát thải khí nhà kính, mà còn mang điện sạch đến những nơi chưa từng có cơ hội tiếp cận.

Một chuyên gia trong ngành năng lượng chia sẻ: “Điện gió không còn là chuyện của những cánh quạt khổng lồ. Giờ đây, nó có thể là một chiếc lá, một khí cầu, hay một nền nổi giữa đại dương.”