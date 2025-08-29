Ai sẽ là thủ tướng tiếp theo của Thái Lan?

(VTC News) -

Reuters ngày 29/8 đưa tin, chính trường Thái Lan đang bước vào giai đoạn bất định sau khi Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra bị tòa Hiến pháp tuyên bố bãi nhiệm. Nhiều gương mặt nổi bật được xem là ứng viên tiềm năng cho vị trí thủ tướng tiếp theo.

Phó Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul. (Ảnh: Reuters)

Phó Thủ tướng lâm thời Anutin Charnvirakul

Ông Anutin Charnvirakul, 58 tuổi, lãnh đạo Đảng Bhumjaithai, từng giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ, được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu. Ông Anutin nổi bật nhờ chính sách hợp pháp hóa cần sa y tế năm 2019, giúp ngành du lịch hồi phục sau đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, ông cũng đối mặt với nhiều tranh cãi khi việc sử dụng cần sa bị mở rộng ngoài dự kiến, gây lo ngại trong xã hội.

Đảng Pheu Thai đề cử Chaikasem Nitisiri

Một quan chức cấp cao cho biết, ngày 29/8, Đảng Pheu Thai (Vì người Thái) – đảng dẫn đầu liên minh cầm quyền Thái Lan – sẽ đề cử ông Chaikasem Nitisiri làm ứng cử viên thủ tướng tiếp theo.

Ông Chaikasem, 77 tuổi, nguyên Tổng chưởng lý và từng giữ chức Bộ trưởng Tư pháp năm 2013, là gương mặt lâu năm của Đảng Pheu Thai. Ông đã hai lần được đảng này giới thiệu làm ứng viên thủ tướng trong các kỳ bầu cử 2019 và 2023, dù ít khi trực tiếp tham gia các chiến dịch vận động.

Diễn biến này được xem là nỗ lực quan trọng của Đảng Pheu Thai nhằm duy trì vị thế cầm quyền, sau khi Đảng Bhumjaithai của ông Anutin Charnvirakul tuyên bố rút khỏi liên minh, khiến đa số ghế trong Quốc hội bị lung lay.

Nhà lãnh đạo Đảng UTN Pirapan Salirathavibhaga

Ông Pirapan Salirathavibhaga, 66 tuổi, lãnh đạo đảng United Thai Nation (UTN), hiện là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Năng lượng.

Ông đóng vai trò then chốt sau khi Đảng Bhumjaithai rút khỏi liên minh. Phó Thủ tướng Pirapan được biết đến với những cải cách trong lĩnh vực năng lượng nhưng hiện đang liên quan đến cuộc điều tra với cáo buộc tham nhũng trong hỗ trợ thiên tai, điều mà ông luôn phủ nhận.

Cựu Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha

Cựu Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha, 71 tuổi, từng là Tư lệnh quân đội và lãnh đạo đất nước sau cuộc đảo chính ở Thái Lan năm 2014. Hiện ông Prayuth là thành viên Hội đồng Hoàng gia. Nếu quay lại, ông sẽ phải rời vị trí này và chỉ có thể giữ chức tối đa 2 năm theo quy định hiến pháp.

Ứng viên Đảng Dân chủ Jurin Laksanawisit

Ông Jurin Laksanawisit, 69 tuổi, cựu lãnh đạo Đảng Dân chủ, từng đảm nhiệm nhiều vị trí Bộ trưởng, cũng được nhắc tên. Tuy nhiên, với kết quả bầu cử 2023 không khả quan và sự suy yếu của Đảng Dân chủ, khả năng ông được đề cử là rất thấp.