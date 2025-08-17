Nhà máy điện sinh khối ở miền Nam Thái Lan bị tấn công, phóng hỏa

Theo cảnh sát địa phương, vụ việc xảy ra đêm 15/8. Khoảng 15 kẻ bịt mặt, mang súng đã khống chế và trói tay bảo vệ của nhà máy, sau đó phóng hỏa thiêu rụi nhiều phương tiện gồm máy xúc, xe tải và máy kéo.

Trước khi rời đi, nhóm này còn cài đặt thiết bị nổ tại ba vị trí trong khu vực. Nhân chứng cho biết họ nghe thấy ba tiếng nổ lớn vang lên từ hiện trường.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: The Nation)

Sáng 16/8, lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường để khám nghiệm, song việc điều tra gặp nhiều khó khăn do tầm nhìn hạn chế và bãi tập kết gỗ cản trở. Trưởng cảnh sát tỉnh Narathiwat đã ra lệnh tạm dừng công tác tại hiện trường để đảm bảo an toàn.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ. Trước đó, tháng 4/2024, hai nhà máy điện tại các tỉnh Pattani và Songkhla cũng từng bị phóng hỏa và gài thiết bị nổ.