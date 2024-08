Ai là người bị xử phạt khi ngồi trên xe taxi không thắt dây an toàn?

(VTC News) -

Thắt dây an toàn là một trong những biện pháp cơ bản giúp giảm thiểu nguy cơ chấn thương khi xảy ra tai nạn giao thông, một số hành khách vẫn chưa có thói quen thắt dây an toàn khi ngồi trên taxi. Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc không thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô (trong đó có cả taxi) sẽ bị xử phạt hành chính.

Cụ thể, Điều 9 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định quy tắc chung:

- Người tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn đường, phần đường quy định và phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ.

- Ô tô có trang bị dây an toàn thì người lái xe và người ngồi hàng ghế phía trước trong xe ô tô phải thắt dây an toàn.

Như vậy, theo quy tắc thì tài xế và hành khách đều phải thắt dây an toàn.

Cả lái xe và hành khách đều bị xử phạt nếu ngồi trên taxi mà không thắt dây an toàn.

Đối với trường hợp không thắt dây an toàn thì theo điểm p và điểm q khoản 3 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định, phạt tiền từ 800 nghìn - 01 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

- Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường.

- Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy.

Như vậy, khi tài xế không thắt dây an toàn khi điều khiển xe cũng như chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn sẽ bị phạt tiền từ 800 nghìn - 01 triệu đồng.

Tại khoản 5 Điều 11 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về việc xử phạt các hành vi vi phạm khác về quy tắc giao thông đường bộ nêu rõ, phạt tiền từ 300 - 500 nghìn đồng đối với người được chở trên xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy. Như vậy, hành khách ngồi xe taxi nhưng không thắt dây an toàn sẽ bị phạt tiền từ 300 - 500 nghìn đồng.

Theo các quy định trên, trong trường hợp hành khách ngồi trên taxi không thắt dây an toàn thì cả tài xế và hành khách đều sẽ bị xử phạt hành chính.