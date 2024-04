Taxi chưa dừng đã tháo dây an toàn, cô gái bị thương rất nặng

(VTC News) -

Tai nạn xảy ra tại huyện Ô Thập, Tân Cương, Trung Quốc. Theo truyền thông địa phương, người phụ nữ này đang ngồi trên ghế phụ của một chiếc taxi. Do gần tới điểm đến, cô chủ quan, vội vàng tháo dây an toàn để chuẩn bị đồ đạc xuống xe. Nào ngờ, chỉ 5 giây sau đó, tài xế taxi quay đầu sai luật, chiếc taxi bị ô tô khác chạy quá tốc độ đâm vào.

Do lúc này không còn cài dây an toàn, người phụ nữ bị văng khỏi ghế, đập đầu vào kính chắn gió phía trước xe, chấn thương rất nặng.

Tháo dây an toàn quá sớm, người phụ nữ bị chấn thương nặng sau vụ va chạm giao thông.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, cả tài xế taxi và người phụ nữ đều được nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Tài xế do được bảo vệ bằng dây an toàn nên chỉ bị chấn động nhẹ, còn nữ hành khách không may mắn như vậy. Do bị bật mạnh khỏi ghế và đập vào phía trước xe, cô bị gãy dập nhiều xương ở phần mặt và đầu, cơ thể cũng có nhiều vết bầm tím, tình trạng khá nguy hiểm.

Trrường hợp này khiến cảnh sát giao thông địa phương thêm một lần khuyến cáo người dân về tầm quan trọng của việc thắt/cài dây an toàn khi đi ô tô. Trước khi xe dừng hẳn, mọi người tuyệt đối không được tháo dây an toàn để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc tương tự.

Thắt dây an toàn là điều bắt buộc khi đi ô tô, việc không tuân thủ quy tắc này đã gây ra rất nhiều tai nạn thảm khốc. Ngày 4/9/2022, chiếc ô tô chở ông Cyrus Mistry, 54 tuổi, tỷ phú người Ireland gốc Ấn Độ, đâm vào dải phân cách trên cầu bắc qua sông quận Palghar, bang Maharashtra (Ấn Độ) khiến ông chết tại chỗ. Người ngồi cùng hàng ghế sau với ông cũng qua đời trên đường tới bệnh viện. Cả hai nạn nhân đều không thắt dây an toàn.

Theo báo cáo của cảnh sát, thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe chạy quá tốc độ, việc không thắt dây an toàn đã dẫn tới tai nạn chết người khi va chạm xảy ra.

Theo Viện Bảo hiểm an toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS), khi có va chạm, hành khách ngồi hàng ghế sau không thắt dây an toàn có nguy cơ bị thương hoặc tử vong cao gấp 8 lần so với những hành khách thắt dây.

Trong một thử nghiệm do viện này thực hiện vào năm 2017, ở tốc độ 56 km/h, khi xe tông vào chướng ngại vật, hành khách ở mọi vị trí đều sẽ theo quán tính lao lên phía trước, dây an toàn sẽ giữ họ lại. Người ngồi ghế sau nếu không thắt dây an toàn sẽ bị kéo văng và va đập vào hàng ghế trước, đẩy người ngồi trước đập mạnh vào vô-lăng hay túi khí.

Điều này cho thấy, nếu không thắt dây an toàn, người ngồi hàng ghế sau không chỉ tự hại mình mà còn hại cả người ngồi phía trước. Trong vụ tai nạn của tỷ phú kể trên, hai người ngồi ở ghế trước cũng bị thương nặng.