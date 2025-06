Ai không nên ăn quả bơ?

(VTC News) -

Lợi ích khi ăn quả bơ

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), 100 gram thịt quả bơ chứa khoảng 14,7 gram lipid, trong đó chất béo không bão hòa đơn là khoảng 9,8 gram. Chất béo không bão hòa và sterol thực vật trong quả bơ giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL) và tăng mức cholesterol tốt (HDL), từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Quả bơ có hương vị nhẹ, phù hợp với nhiều món ăn và công thức nấu ăn khác nhau (Ảnh: Epochtimes)

Bơ giúp tăng cường sức khỏe tim mạch bằng cách cân bằng lipid máu. Chất béo trong quả bơ gồm khoảng 71% axit béo không bão hòa đơn, 13% axit béo không bão hòa đa và 16% axit béo bão hòa.

Ngoài sự hiện diện của các chất béo, chất xơ, beta-sitosterol, magie và kali trong bơ còn giúp duy trì mức cholesterol tốt trong cơ thể và ổn định huyết áp.

Nghiên cứu công bố năm 2022 trên Tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (Journal of the American Heart Association) đã phân tích dữ liệu theo dõi 68.786 phụ nữ và 41.701 nam giới trong 30 năm. Kết quả, so với những người không ăn bơ, những người tiêu thụ từ 2 khẩu phần bơ trở lên mỗi tuần nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn 16% và nguy cơ mắc bệnh động mạch vành thấp hơn 21%.

Giảm nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa

Hội chứng chuyển hóa là thuật ngữ chỉ nhóm tình trạng làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và tiểu đường. Thực hiện chế độ ăn lành mạnh được xem là một trong những cách tốt để phòng ngừa và điều trị hội chứng chuyển hóa.

Một nghiên cứu được công bố trên “Tạp chí Dinh dưỡng” đánh giá thói quen ăn uống của 17.567 người trưởng thành ở Mỹ trong khoảng thời gian 7 năm. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, những người thường xuyên ăn bơ có chế độ ăn uống cân bằng và chất lượng tốt hơn những người không ăn bơ.

Tiêu thụ bơ cũng liên quan đến việc giảm trọng lượng cơ thể, chỉ số khối cơ thể (BMI) và chu vi vòng eo. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những người ăn bơ có nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa thấp hơn 50% so với những người không ăn bơ.

Hỗ trợ sức khỏe mắt, da và tóc

Bơ tốt cho làn da của bạn vì bơ giàu vitamin tan trong chất béo và chất béo không bão hòa đơn. Lợi ích của bơ bao gồm sáng da, mắt sáng và giúp mái tóc bóng mượt. Có thể nói, bơ là một trong những loại kem dưỡng ẩm tốt nhất của tự nhiên.

Bơ là loại thực phẩm chống oxy hóa cao chứa lutein, loại carotenoid giúp bảo vệ sức khỏe của mắt và duy trì làn da và mái tóc khỏe mạnh, trẻ trung.

Chống lại sự phát triển của tế bào ung thư

Một số nghiên cứu đánh giá bơ là thực phẩm chống ung thư. Tạp chí Dinh dưỡng và Ung thư công bố kết quả của nghiên cứu trong ống nghiệm (nghiên cứu in vitro) cho thấy, các hoạt chất trong quả bơ có thể giúp tiêu diệt các tế bào ung thư vòm họng.

Tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa

Như chúng ta đã biết, bơ là một trong những nguồn trái cây cung cấp chất xơ. Tùy thuộc vào kích thước của quả bơ, mỗi quả bơ chứa 11-17 gam chất xơ.

Thực phẩm giàu chất xơ rất quan trọng đối với những người có vấn đề về đường tiêu hóa, vì chất xơ giúp thay đổi sự cân bằng của vi khuẩn trong ruột, tăng cường vi khuẩn có lợi đồng thời giảm vi khuẩn không lành mạnh.

Ai không nên ăn quả bơ

Theo Epochtimes, dưới đây là những nhóm người nên hạn chế ăn quả bơ.

+ Người muốn kiểm soát cân nặng

+ Người đang dùng thuốc chống đông máu

+ Người đang gặp vấn đề về đường ruột