Ải Chi Lăng, Hịch tướng sĩ xuất hiện hào hùng trong MV 'Truyền thống Việt Nam'

Ca sĩ Dương Minh Quý vừa ra mắt MV đầu tay mang tên Truyền thống Việt Nam, tác phẩm như lời tri ân của thế hệ trẻ dành cho cha ông nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ca sĩ Dương Minh Quý.

Ca khúc Truyền thống Việt Nam do Ái Nhân sáng tác và phổ thơ của Chí Anh, thể hiện niềm tự hào và tinh thần yêu nước của người dân Việt Nam suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Trong ca khúc, những địa danh lịch sử như Ải Chi Lăng, Bạch Đằng Giang và cả tác phẩm Hịch tướng sĩ… lần lượt được nhắc tới với niềm tự hào.

Đáng chú ý, câu nói quen thuộc trong bản thiên cổ hùng văn Hịch tướng sĩ được nam ca sĩ trẻ thể hiện với giọng hát opera chắc chắn, khiến tác phẩm thêm phần hào hùng, dễ cảm: "Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; Chỉ giận chưa thể xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu quân thù…".

Tại buổi ra mắt MV Truyền thống Việt Nam của ca sĩ Dương Minh Quý, NSND Quốc Hưng - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chia sẻ: “Ca khúc Truyền thống Việt Nam là tác phẩm khó, bởi nó được xây dựng trên chất liệu dân gian, thính phòng. Người ca sĩ để thể hiện được ca khúc này phải có nội lực rất khỏe mới có thể lột tả được tác phẩm. Đặc biệt, trong ca khúc còn có những lời thơ giống như lời hịch, cần người hát có sức bền và nội lực để truyền tải đúng tinh thần”, NSND Quốc Hưng cho biết.

NSND Quốc Hưng cũng bật mí, ca khúc Truyền thống Việt Nam do nhạc sĩ Đào Nguyên Vũ (thầy của Minh Quý) sáng tác và được ấp ủ suốt 8 năm. Ban đầu, ông từng đề xuất thu âm với hợp xướng của Nhạc viện để khai thác tối đa giá trị khí nhạc, nhưng nhạc sĩ Đào Nguyên Vũ quyết định dành riêng tác phẩm này cho học trò của mình trong MV đầu tay.

MV "Truyền thống Việt Nam" của ca sĩ Dương Minh Quý.

NSND Quốc Hưng cũng bày tỏ sự trân trọng trước cách Dương Minh Quý tiếp cận đề tài, bắt kịp xu thế thời sự, ra mắt sản phẩm âm nhạc với thông điệp yêu nước, tự hào dân tộc. "Là thầy giáo dạy trong trường Nhạc viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tôi rất khâm phục các bạn trẻ, họ đã dám làm, dám chịu trách nhiệm”, ông nói.

Chia sẻ về việc lựa chọn ra mắt MV vào thời điểm cận kề dịp Quốc khánh 2/9, Dương Minh Quý cho biết luôn khao khát thực hiện một sản phẩm âm nhạc để tri ân những người đi trước, đồng thời nhắc nhở thế hệ mình về trách nhiệm gìn giữ và phát huy truyền thống.

"Dịp đại lễ, tôi nghĩ đã đến lúc mình đủ trưởng thành để thực hiện một sản phẩm MV mang nhiều thông điệp và có ý nghĩa hoà vào dòng chảy tự hào của dân tộc”, anh nói.