Ai Cập, Jordan và Pakistan chuẩn bị cho cuộc họp Hội đồng Hòa bình tại Mỹ

Ngoại trưởng các nước Ai Cập, Jordan và Pakistan thảo luận về việc phối hợp giữa các nước Arab và Hồi giáo trước cuộc họp Hội đồng Hòa bình tại Mỹ, đặc biệt là việc triển khai các điều khoản trong kế hoạch hòa bình cho Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hội đồng Hòa bình được thành lập theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhằm giám sát việc thực hiện lệnh ngừng bắn ở Gaza, cũng như các nỗ lực quản trị và tái thiết, với nhiệm vụ kéo dài đến hết năm 2027.

Gaza giữa xung đột Israel-Hamas. (Ảnh: Reuters)

Các Ngoại trưởng khẳng định sự ủng hộ đối với Ủy ban quốc gia về quản lý Gaza (NCAG), với tư cách là cơ quan chuyển tiếp lâm thời chịu trách nhiệm quản lý các công việc hằng ngày của cư dân Gaza, mở đường cho Chính quyền Palestine (PA) tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ và trách nhiệm của mình tại Gaza.

Ba Ngoại trưởng cũng ủng hộ các nỗ lực nhằm thành lập và triển khai Lực lượng ổn định quốc tế (ISF) để giám sát việc thực thi lệnh ngừng bắn, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo viện trợ nhân đạo vào Gaza không bị cản trở.

Ngoại trưởng ba nước nhấn mạnh sự cần thiết phải tạo môi trường thuận lợi cho quá trình chuyển đổi sang giai đoạn phục hồi và tái thiết sớm, hướng tới một tầm nhìn chính trị rõ ràng cho việc thành lập Nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền theo đường biên giới năm 1967, với Đông Jerusalem là thủ đô, dựa trên giải pháp hai Nhà nước và phù hợp với các nghị quyết hợp pháp quốc tế.