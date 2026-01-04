AFC chỉ ra nhân tố đáng gờm của U23 Việt Nam, không phải Đình Bắc

(VTC News) -

Hai ngày trước khai mạc vòng chung kết U23 châu Á 2026, trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) điểm danh những ngôi sao đáng chú ý nhất của 16 đội tuyển tham dự giải. Gương mặt đại diện của U23 Việt Nam không phải Nguyễn Đình Bắc - cầu thủ vừa giành cú đúp giải thưởng Quả bóng đồng và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của bóng đá Việt Nam. Thay vào đó, AFC chọn Khuất Văn Khang.

"Là một tiền vệ thi đấu quyết liệt và giàu tư duy, Khuất Văn Khang chính là nhịp đập trong lối chơi của đội bóng. Đã sớm trở thành gương mặt thường xuyên ở cấp độ đội tuyển quốc gia, cầu thủ 21 tuổi mang đến sự điềm tĩnh, khả năng làm chủ nhịp độ cùng tố chất thủ lĩnh – những yếu tố mà U23 Việt Nam sẽ cần để vượt lên sau thành tích á quân năm 2018 và tiến xa hơn so với cột mốc này", AFC mô tả đội trưởng của U23 Việt Nam.

Khuất Văn Khang (ngoài cùng bên trái) được AFC đánh giá cao.

Khuất Văn Khang là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026. Không chỉ được thi đấu thường xuyên tại V.League, cầu thủ này được trao cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam từ sớm, đồng thời trải nghiệm nhiều giải trẻ quốc tế. Riêng đấu trường U23 châu Á, đây là lần thứ ba Khuất Văn Khang tham dự giải.

Tại SEA Games 33, Văn Khang là đội trưởng của U22 Việt Nam giành huy chương vàng. Dù vậy, tiền vệ này chưa thể hiện được phong độ tốt nhất khi huấn luyện viên Kim Sang-sik bố trí anh trong vai trò hộ công lệch phải.

Nhân tố nổi bật nhất của U23 Việt Nam tại giải đấu đó cũng như xuyên suốt các giải đấu năm 2025 là Nguyễn Đình Bắc. Đương kim Quả bóng đồng Việt Nam được huấn luyện viên Kim Sang-sik gọi là "ngôi sao của đội bóng". Dù vậy, màn thể hiện ấn tượng đồng nghĩa với việc các đối thủ sẽ chú ý và cẩn trọng hơn với Đình Bắc. Khi đó, U23 Việt Nam cần những nhân tố bên cạnh như Văn Khang tỏa sáng.

Cũng tại bảng A, những nhân tố đáng chú ý khác được AFC điểm danh là Odeh Fakhoury (U23 Jordan), Kimi Merk (U23 Kyrgyzstan) và Musab Aljuwayr (U23 Ả Rập Xê Út).