Đối thủ khởi động ấn tượng, U23 Việt Nam đối mặt thử thách khó

(VTC News) -

U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó tại vòng chung kết U23 châu Á 2026. Ngoài chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út, 2 đối thủ còn lại là U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan cũng rất đáng gờm. Điều này được thể hiện qua kết quả thi đấu vòng loại cũng như các trận giao hữu gần đây.

U23 Jordan có 2 trận đấu tập trước khi bước vào giải đấu chính thức. Họ bắt đầu năm 20236 bằng trận hòa U23 Nhật Bản - đội bóng luôn nằm trong nhóm ứng viên vô địch ở mọi giải đấu tầm cỡ châu lục bất kể lứa tuổi - với tỷ số 1-1.

Trước đó, U23 Jordan cũng bất phân thắng bại với U23 Uzbekistan (hòa 0-0). Uzbekistan chính là đương kim á quân của giải U23 châu Á.

U23 Jordan là đối thủ của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á.

Tại giải giao hữu Panda Cup (Trung Quốc) cách đây chưa lâu, U23 Uzbekistan thắng U23 Việt Nam với tỷ số 1-0. Đội bóng Trung Á sử dụng đội hình U21 (nòng cốt là lứa cầu thủ vào tứ kết U20 châu Á năm ngoái) ở cả Panda Cup lẫn vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Đối thủ còn lại trong bảng A của U23 Việt Nam là U23 Kyrgyzstan cũng từng bất phân thắng bại với U23 Uzbekistan. Đó là trận đấu diễn ra ở vòng loại (tháng 9/2025).

Trên sân nhà, U23 Kyrgyzstan gây ra bất ngờ lớn khi cầm hòa U23 Uzbekistan với tỷ số 2-2. Beknaz Almazbekov ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà ở ngay phút đầu tiên. U23 Uzbekistan sau đó dẫn ngược 2-1 nhờ các pha lập công của Rustam Turdimurodov và Bekhruz Askarov.

Tuy nhiên, Arsen Sharshenbekov ghi bàn gỡ hòa quan trọng cho U23 Kyrgyzstan ở đầu hiệp 2. Trận hòa này, cộng với hiệu số bàn thắng-bàn thua tốt giúp U23 Kyrgyzstan đứng đầu bảng E và lần đầu tiên giành quyền tham dự vòng chung kết U23 châu Á.

Với sự thể hiện của U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan, có thể thấy cuộc cạnh tranh suất đi tiếp ở bảng A sẽ rất khắc nghiệt. Cả 3 đối thủ trong bảng đều ngang tầm hoặc nhỉnh hơn so với U23 Việt Nam. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vừa thua U23 Syria 1-2 trong trận đấu tập, càng khiến người hâm mộ lo lắng.

Theo thể thức giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam cần đứng đầu hoặc thứ hai trên bảng xếp hạng để giành quyền vào tứ kết.