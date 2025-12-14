Á quân Tiếng hát Hà Nội là thủ khoa đại học, đỗ thạc sĩ biểu diễn ở tuổi 23

(VTC News) -

Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội vừa khép lại với nhiều dấu ấn chuyên môn đáng chú ý, trong đó cái tên Cường DuyC (Nguyễn Văn Việt Cường) để lại ấn tượng khi giành giải Á quân ở hạng mục dòng nhạc nhẹ. Không chỉ gây chú ý trên sân khấu, thành tích học tập của nam ca sĩ sinh năm 2002 cũng khiến nhiều người bất ngờ.

Cường DuyC.

Cường DuyC (tên thật là Nguyễn Văn Việt Cường), sinh năm 2002, hiện 23 tuổi. Anh là Thủ khoa đầu ra khoa Âm nhạc Ứng dụng – Đại học Thăng Long năm 2024, đồng thời thi đỗ chương trình Thạc sĩ Biểu diễn tại chính ngôi trường này dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. NSƯT Trần Ngọc Lan.

Trước khi đạt Á quân Tiếng hát Hà Nội, Cường DuyC từng thử sức tại nhiều cuộc thi lớn như Vietnam Idol, The Voice, Điểm hẹn tài năng, Giọng hát hay Hà Nội… Anh từng lọt vào vòng audition của Vietnam Idol 2023, với phần thi trước bộ ba giám khảo Mỹ Tâm, Huy Tuấn và Quang Dũng – những dấu mốc giúp anh tích lũy kinh nghiệm dù chưa có giải thưởng lớn ngay từ đầu.

Sinh ra trong gia đình làm nghề may mặc, Cường DuyC không có xuất phát điểm thuận lợi về kinh tế. Lớn lên trong không gian âm nhạc dân gian, đến năm lớp 11, Cường DuyC quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật và nhận được sự ủng hộ từ gia đình.

Trong quá trình học tập, nam ca sĩ chủ động xây dựng kênh TikTok và YouTube, đăng tải các video cover đơn giản tại nhà. Nhiều clip nhanh chóng lan tỏa, đạt hàng triệu lượt xem, giúp anh được chú ý nhờ chất giọng cao, sáng.

Gia đình chúc mừng Cường DuyC.

Một dấu mốc quan trọng khác là sự đồng hành của giảng viên Nguyễn Đức Quang, người trực tiếp giảng dạy tại khoa Âm nhạc Ứng dụng và cũng là người chú của Cường DuyC. Nhờ sự định hướng này, anh xác định rõ thế mạnh nhạc nhẹ - ballad, đồng thời được đào tạo bài bản về kỹ thuật thanh nhạc, phong cách biểu diễn và tư duy âm nhạc hiện đại.

Chia sẻ sau khi đạt Á quân, Cường DuyC cho biết thành tích này là kết quả của quá trình học tập nghiêm túc và bền bỉ. Với anh, giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận mà còn là áp lực tích cực để tiếp tục trau dồi chuyên môn và theo đuổi những dự án âm nhạc nghiêm túc hơn.

Giải Á quân Tiếng hát Hà Nội vì thế không chỉ đánh dấu bước tiến trong sự nghiệp biểu diễn, mà còn cho thấy hình ảnh một giọng ca trẻ được đào tạo bài bản, học thuật vững vàng và kiên định với con đường âm nhạc đã chọn.