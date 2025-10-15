Tiếng hát Hà Nội lần đầu mở rộng toàn cầu, thí sinh quốc tế hát tiếng Việt

(VTC News) -

Sau thành công của hai mùa giải 2023 và 2024, cuộc thi Tiếng hát Hà Nội trở lại, mở rộng quy mô ra thế giới. Theo Ban tổ chức, cuộc thi chào đón tất cả thí sinh trên khắp thế giới, không phân biệt quốc tịch, chỉ cần đáp ứng các điều kiện trong Quy chế và Thể lệ.

Dù mang tính toàn cầu, Ban tổ chức vẫn giữ tinh thần tôn vinh văn hóa dân tộc khi yêu cầu mọi thí sinh, kể cả thí sinh quốc tế, đều phải hát bằng tiếng Việt.

Ban tổ chức thông tin về cuộc thi.

Ngay từ khi thông tin sơ bộ được công bố, BTC nhận được sự quan tâm từ nhiều thí sinh trong khu vực Đông Nam Á và Đông Bắc Á. Số lượng đăng ký quốc tế được công bố đầy đủ sau khi kết thúc thời hạn tuyển sinh (25/10/2025).

Theo ông Nguyễn Kim Khiêm, Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội (đơn vị tổ chức), việc mở rộng này không chỉ góp phần nâng tầm Tiếng hát Hà Nội thành sân chơi mang tính quốc tế, thu hút những giọng ca đa dạng về kỹ thuật và phong cách, mà còn tạo cơ hội giao lưu văn hóa, quảng bá âm nhạc Việt Nam và hình ảnh Thủ đô tới bạn bè năm châu.

"Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược đưa Hà Nội trở thành điểm đến của các hoạt động nghệ thuật và sáng tạo đương đại", ông Nguyễn Kim Khiêm nhấn mạnh.

Dàn ban giám khảo và cố vấn chuyên môn hàng đầu như: NSND Quang Vinh, NSND Quốc Hưng, NSND Hà Thủy, NSND Mai Hoa, NSND Thanh Lam, NSND Tấn Minh, ca sĩ Anh Thơ, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, ca sĩ Khánh Linh, nhạc sĩ Lê Minh Sơn… sẽ ngồi ghế nóng Tiếng hát Hà Nội 2025.

Năm nay, format cuộc thi được làm mới, ngoài các phần thi theo 3 phong cách âm nhạc: Thính phòng, Dân gian, và Nhạc nhẹ, thí sinh còn phải vượt qua nhiều thử thách sáng tạo như hát ngẫu hứng, remix trong thời gian giới hạn hay biểu diễn cùng nhạc cụ trực tiếp.

NSƯT Vũ Thắng Lợi là một trong những ca sĩ trưởng thành từ cuộc thi.

Đặc biệt, phần ca khúc về Hà Nội - vốn là điểm nhấn của Tiếng hát Hà Nội năm nay sẽ được dành riêng cho đêm chung kết xếp hạng (9/12/2025). Tất cả thí sinh, kể cả quốc tế, sẽ thể hiện ca khúc về Thủ đô, vừa phô diễn khả năng chuyên môn, vừa lan tỏa tình yêu Hà Nội qua âm nhạc.

BTC sẽ trao 1 giải Đặc biệt trị giá 600 triệu đồng (bao gồm tiền mặt và xe ô tô), 3 giải Nhất (100 triệu đồng/giải), 3 giải Nhì (50 triệu đồng/giải), 3 giải Ba (30 triệu đồng/giải), các giải phụ (10 triệu đồng/giải).

Tiếng hát Hà Nội tiền thân là Tiếng hát truyền hình Hà Nội từ lâu đã là cuộc thi uy tín trong đời sống âm nhạc Việt Nam. Từ sân khấu này, hàng loạt tên tuổi đã trưởng thành và khẳng định vị thế trong làng nhạc như: NSND Mai Hoa, NSND Hồng Hạnh, NSƯT Phương Anh, NSƯT Minh Thu, NSƯT Vũ Thắng Lợi, ca sĩ Anh Thơ, Hồ Quỳnh Hương, Khánh Linh, Hoàng Quyên.