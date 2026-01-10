99% người trưởng thành 'đau đầu' vì câu toán tiểu học

Không cần công thức phức tạp, không có dữ kiện rối rắm, chỉ với một câu hỏi đơn giản, bài toán này đang khiến nhiều người trưởng thành phải "vò đầu bứt tai".
Sau khi giải toán thành công, hãy chia sẻ đáp án và lời giải của bạn ở phần bình luận.
Bình luận
Zalo
Copy
Không cần công thức phức tạp, không có dữ kiện rối rắm, chỉ với một câu hỏi đơn giản, bài toán này đang khiến nhiều người trưởng thành phải "vò đầu bứt tai".
Sau khi giải toán thành công, hãy chia sẻ đáp án và lời giải của bạn ở phần bình luận.
Bình luận