Ba số bí ẩn: Bài toán khiến nhiều người bó tay

Tìm ba số tự nhiên khác nhau a, b, c thỏa mãn đồng thời hai điều kiện:

a + b + c = 60

ab + bc + ca = 1100

Câu hỏi đặt ra: Ba số a, b, c là những số nào?

Gợi ý:

Bạn cần tìm ba số tự nhiên khác nhau a, b, c sao cho tổng của chúng bằng 60, còn tổng các tích từng đôi lại bằng 1.100. Điều thú vị là hai dữ kiện này không tách rời nhau.

Thay vì thử từng bộ số một cách ngẫu nhiên, hãy nghĩ xem hai điều kiện trên có thể liên hệ với nhau bằng công thức quen thuộc nào đã học trong chương trình toán hay không.

Bài toán 3 số bí ẩn khiến nhiều người 'bó tay', bạn có giải được? (Ảnh minh hoạ)

Đôi khi "chìa khóa" không nằm ở phép tính phức tạp, mà ở cách kết nối các dữ kiện thông minh.

Bạn có nằm trong số ít người tìm ra "3 số bí ẩn"?

Mời bạn để lại lời giải ở phần bình luận và so sánh với các đối thủ!