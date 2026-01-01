(VTC News) -

Giữa những sắc đỏ câu đối ngày xuân và hình ảnh ông đồ trầm lặng bên mực tàu, giấy đỏ, bài thơ “Ông Đồ” đã in sâu trong ký ức bao thế hệ người Việt. Tác phẩm ấy ra đời từ ngòi bút của một nhà thơ nổi tiếng. Bạn có nhớ ai là tác giả của bài thơ này không?

Bài thơ 'Ông Đồ' là sáng tác của ai?

Sau khi tìm thấy đáp án, hãy chia sẻ câu trả lời và những cảm nghĩ của bạn về bài thơ này ở phần bình luận.

Bài thơ "Ông đồ"

Mỗi năm hoa đào nở

Lại thấy ông đồ già

Bày mực Tàu, giấy đỏ

Bên phố đông người qua.

Bao nhiêu người thuê viết

Tấm tắc ngợi khen tài

“Hoa tay thảo những nét

Như phượng múa, rồng bay”.

Nhưng mỗi năm mỗi vắng

Người thuê viết nay đâu?

Giấy đỏ buồn không thắm

Mực đọng trong nghiên sầu...

Ông đồ vẫn ngồi đấy

Qua đường không ai hay

Lá vàng rơi trên giấy

Ngoài trời mưa bụi bay.

Năm nay đào lại nở

Không thấy ông đồ xưa

Những người muôn năm cũ

Hồn ở đâu bây giờ?