88 đội thi sinh viên Việt Nam sáng tạo giải pháp ứng dụng AI tối ưu năng lượng

(VTC News) -

Cuộc thi Future Impact Challenge 2025 do Schneider Electric tổ chức với chủ đề “AI Applications for Sustainability” (Ứng dụng AI vì tương lai bền vững) đã khép lại và tìm ra những giải pháp chuyển đổi xanh xuất sắc.

Năm nay, 88 đội thi đến từ các trường đại học trên toàn quốc tập trung vào ba chủ đề lớn: AI cho Trung tâm Dữ liệu Xanh, AI cho Tòa nhà Thông minh và AI cho Quản lý Dự án Năng lượng Mặt Trời. Các đội thi đã trải qua thử thách Hackathon 24 giờ và phần thuyết trình trực tiếp tại Hội nghị Innovation Day Hanoi 2025.

Đội Quán quân - GEMGPILOT thuyết trình về giải pháp ứng dụng AI giúp tối ưu năng lượng trong các tòa nhà.

Sau ba vòng thi đầy thử thách, GEMGPILOT – gồm các sinh viên đến từ Đại học Ngoại thương TP.HCM, RMIT và Đại học Kinh tế TP.HCM – đã xuất sắc vượt qua vòng chung kết với giải pháp “AIRITHM”, ứng dụng AI để điều chỉnh hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí (HVAC) theo thời gian thực.

Ngoài đội GEMGPILOT, đội SolNova của Đại học VinUni với giải pháp “AI Predictive Digital Twin” giúp quản lý hiệu quả dự án năng lượng mặt trời, dự báo sản lượng và tự động hóa báo cáo ESG đã đạt giải Nhì và đội Team 1 của Đại học Kinh tế TP.HCM với nền tảng “Product ONE” hỗ trợ doanh nghiệp quản lý tiêu thụ năng lượng và giảm phát thải CO₂ đạt giải Ba.

Bà Ivy Xin, Phó Chủ tịch Kinh doanh Schneider Electric Đông Á, nhận định: “Sự sáng tạo và tinh thần đổi mới của các sinh viên Việt Nam là minh chứng rõ ràng cho một thế hệ nhà sáng tạo trẻ đang sẵn sàng dẫn dắt tiến trình chuyển đổi số và phát triển bền vững.”

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chiến lược phát triển bền vững và chuyển đổi năng lượng, thế hệ sinh viên ngày nay không chỉ là người học mà còn là những nhà sáng tạo, nhà kiến tạo tương lai. Những ý tưởng táo bạo, khả thi và mang tính ứng dụng cao từ các bạn trẻ cho thấy tiềm năng to lớn trong việc ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, để giải quyết các bài toán môi trường và năng lượng.