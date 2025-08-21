(VTC News) -

Vai trò của dinh dưỡng trong phòng ngừa ung thư

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, một số loại thực phẩm không chỉ cung cấp dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phát triển của tế bào ung thư.

Dưới đây là một số lý do cụ thể giải thích tại sao chế độ dinh dưỡng là yếu tố quan trọng trong việc phòng ngừa ung thư:

- Chống lại tác động của gốc tự do và oxy hóa: Các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin E, carotenoid giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tổn thương do gốc tự do gây ra - yếu tố có thể làm tổn thương DNA và dẫn đến sự phát triển của ung thư. Những chất chống oxy hóa này có thể trung hòa các gốc tự do, làm giảm nguy cơ tổn thương tế bào và ung thư.

- Giảm tình trạng viêm nhiễm:Viêm nhiễm mạn tính được coi là một trong những yếu tố thúc đẩy sự phát triển của ung thư. Một chế độ ăn uống giàu các thực phẩm chống viêm như rau xanh, trái cây và các loại gia vị như nghệ, tỏi, gừng có thể giúp giảm nguy cơ viêm nhiễm, từ đó ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư.

- Bảo vệ và sửa chữa DNA: Một số thực phẩm như rau lá xanh, các loại hạt, đậu và trái cây có chứa các vitamin và khoáng chất giúp bảo vệ và sửa chữa DNA, ngăn chặn các tổn thương có thể dẫn đến sự biến đổi tế bào ung thư.

- Tăng cường hệ miễn dịch: Một chế độ ăn giàu vitamin D, vitamin C và các khoáng chất như kẽm giúp tăng cường hệ miễn dịch. Một hệ miễn dịch khỏe mạnh có thể nhận diện và tiêu diệt các tế bào ung thư sớm trước khi chúng phát triển thành khối u. Các thực phẩm giàu chất xơ như ngũ cốc nguyên hạt và các loại hạt cũng có thể hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn.

8 thực phẩm "giết chết" tế bào ung thư

Dưới đây là những loại thực phẩm chống ung thư, tốt cho sức khỏe, bạn nên cân nhắc thêm vào thực đơn hàng ngày:

Táo

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh có sự tư vấn chuyên môn của ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng – Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết, táo chứa hàm lượng chất xơ dồi dào, đồng thời rất giàu hợp chất polyphenol, giúp tạo môi trường đường ruột khỏe mạnh, làm giảm nguy cơ phát triển bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư vú, ung thư ruột, phổi…

Ngoài ra, vitamin C trong táo cũng hoạt động tương tự như một chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ chức năng miễn dịch, chống lại sự phát triển của tế bào ung thư và phục hồi tế bào tổn thương. Lượng kali có trong táo còn có khả năng cân bằng chất lỏng trong cơ thể, ngăn giữ nước, từ đó hạn chế tác dụng phụ nghiêm trọng của hóa trị.

Cà rốt

Cà rốt chứa nhiều beta-carotene, có công dụng chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi hư hại. Thành phần cũng rất giàu phytochemical, có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Nhiều nghiên cứu cho thấy, thói quen ăn cà rốt sống thường xuyên sẽ làm giảm nguy cơ phát triển ung thư phổi.

Các loại đậu

Các loại đậu có chứa một số hợp chất có lợi như lignan, saponin, phytochemical polyphenolic… Mỗi loại đều có những đặc tính riêng, nhưng đều giúp bảo vệ tế bào khỏi khối u ác tính. Ngoài ra, thành phần chất xơ dồi dào giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, tăng tốc độ đảo thải, giảm nguy cơ ung thư đại tràng.

Các loại đậu cũng giàu protein, không chứa hàm lượng chất béo cao như các loại thịt đỏ. Bạn nên thêm vào thực đơn hàng ngày để hỗ trợ sức khỏe tổng thể, giảm nguy cơ béo phì cũng như ung thư.

Tỏi

Tỏi chứa allicin, một hợp chất có khả năng chống viêm mạnh mẽ, từ đó giúp ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư và hỗ trợ quá trình chữa lành tế bào bị tổn thương. Đặc biệt, tỏi cũng giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chiến đấu chống lại tế bào ung thư.

Bông cải xanh

Bông cải xanh là một nguồn tuyệt vời của sulforaphane, một hợp chất có khả năng chống lại sự phát triển của các tế bào ung thư. Sulforaphane có thể giúp phá vỡ các chất độc hại trong cơ thể và ngăn chặn sự hình thành các tế bào ung thư.

Nghệ và nước chè xanh rất tốt trong việc phòng ngừa ung thư

Trà xanh

Trà xanh chứa catechin, đặc biệt là epigallocatechin gallate (EGCG), có tác dụng ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư, giảm viêm và ức chế sự phát triển của mạch máu nuôi dưỡng khối u.

Nghệ

Nghệ chứa curcumin, một hợp chất có khả năng chống viêm mạnh mẽ và ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư. Curcumin giúp ức chế các yếu tố thúc đẩy sự phát triển của ung thư và có thể hỗ trợ quá trình điều trị ung thư.

Cà chua

Cà chua có khả năng ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới, bảo vệ DNA tế bào khỏi hư hại. Ngoài ra, loại quả này còn rất dồi dào hàm lượng chất chống oxy hóa, đặc biệt là lycopene, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể khỏi quá trình hình thành các tế bào ác tính.