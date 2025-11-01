8 nhóm người cần tránh nước mật ong chanh gừng

(VTC News) -

Tác dụng của nước mật ong chanh gừng

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn nguồn trang THS cho biết, dưới đây là những lợi ích sức khỏe của gừng, chanh và mật ong.

Tốt cho sức khoẻ tiêu hoá

Gừng là vị thuốc được dùng để làm giảm khó chịu ở đường tiêu hóa, giảm buồn nôn và hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh (hỗ trợ phân hủy thức ăn, giảm đầy hơi và chướng bụng).

Nước chanh có thể kích thích sản xuất mật, tăng thêm tác dụng hỗ trợ tiêu hóa hơn nữa và thúc đẩy mức độ pH cân bằng trong dạ dày. Mật ong với đặc tính prebiotic, nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong ruột, giúp duy trì hệ vi sinh vật khỏe mạnh.

Kết hợp gừng, chanh và mật ong vào chế độ ăn uống sẽ giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, khỏe mạnh hơn.

Giúp da khỏe mạnh

Lợi ích của gừng, chanh và mật ong không chỉ dừng lại ở sức khỏe bên trong mà còn tốt cho việc chăm sóc da. Chanh là nguồn axit alpha hydroxy (AHA) tự nhiên, giúp làm giảm sự xuất hiện của sẹo và vết thâm. Tính chất chống oxy hóa của chanh có thể chống lại các dấu hiệu lão hóa, mang lại cho làn da khỏe mạnh. Chất chống oxy hóa của gừng giúp bảo vệ da khỏi bị tổn thương. Mật ong là chất giữ ẩm tự nhiên, hút độ ẩm cho da và là chất dưỡng ẩm tuyệt vời.

Khi kết hợp với nhau, sẽ mang lại tác dụng hiệp đồng cải thiện sức khỏe và vẻ ngoài của làn da, giúp khỏe bên trong và đẹp bên ngoài.

Hỗ trợ hệ thống miễn dịch khỏe mạnh

Gừng, chanh và mật ong là những thành phần nổi tiếng có đặc tính chống oxy hóa, tăng cường miễn dịch, giúp chống lại bệnh tật. Hỗn hợp này có thể làm giảm mức độ nghiêm trọng của cảm lạnh và cúm.

Chanh giàu vitamin C, giúp tăng cường miễn dịch, chống lại nhiễm trùng. Mật ong, đặc biệt là mật ong thô, được biết đến với đặc tính kháng khuẩn và là thuốc giảm ho tự nhiên. Kết hợp cùng nhau, những thành phần này tạo thành một bộ ba mạnh mẽ để tăng cường khả năng phòng vệ của cơ thể.

Tăng cường năng lượng

Áp lực của cuộc sống, công việc đôi khi khiến bạn thiếu năng lượng và mệt mỏi. Kết hợp gừng, chanh và mật ong có thể cung cấp nguồn năng lượng tự nhiên.

Gừng cải thiện lưu thông máu, đảm bảo oxy và chất dinh dưỡng được vận chuyển hiệu quả khắp cơ thể. Chanh giúp giải độc, trong khi mật ong là nguồn nhiên liệu tự nhiên, cung cấp nguồn năng lượng nhanh chóng nhờ lượng đường tự nhiên.

Cho dù được dùng dưới dạng trà (trà ấm) hay như một phần của sinh tố, bộ ba thảo dược này có thể giúp bạn xua tan sự uể oải và tiếp thêm sinh lực cho ngày mới.

Tác dụng chống viêm

Nhờ các hợp chất hoạt tính như gingerol và shogaol trong gừng và vitamin C trong chanh, có thể chống lại stress oxy hóa, một tác nhân chính gây viêm. Mật ong cũng đặc biệt có lợi giảm viêm trong một số tình trạng nhất định. Sử dụng sự kết hợp này thường xuyên có thể giúp làm giảm các triệu chứng viêm mạn tính, giúp tăng cường sức khỏe tổng thể.

Những người không nên dùng trà chanh gừng mật ong

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời BS Nguyễn Hà cho biết tuy mang lại nhiều lợi ích với sức khoẻ nhưng không phải ai cũng có thể uống được.

Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới 1 tuổi

Đây là nhóm đối tượng tuyệt đối không được sử dụng mật ong. Mật ong có thể chứa bào tử của vi khuẩn Clostridium botulinum, nguyên nhân gây ra bệnh ngộ độc botulism ở trẻ sơ sinh. Hệ tiêu hóa của trẻ dưới 1 tuổi chưa đủ trưởng thành để tiêu diệt các bào tử này, dẫn đến nguy cơ ngộ độc thần kinh nghiêm trọng, có thể đe dọa đến tính mạng.

Người mắc bệnh tiểu đường hoặc có đường huyết cao

Mật ong chứa lượng lớn đường tự nhiên, chủ yếu là fructose và glucose. Dù có chỉ số đường huyết (GI) thấp hơn đường tinh luyện, việc tiêu thụ mật ong vẫn có thể làm tăng nhanh chóng lượng đường trong máu. Người bị tiểu đường hoặc đang kiểm soát đường huyết cần hạn chế tối đa hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng mật ong chanh gừng để tránh gây mất ổn định đường huyết.

Người mắc các bệnh lý về đường tiêu hóa như viêm loét dạ dày

Người bị viêm loét dạ dày - tá tràng, trào ngược dạ dày thực quản nên tránh vì chanh chứa acid citric, có thể kích thích dạ dày tăng tiết acid. Đối với những người có sẵn các vấn đề về tiêu hóa, đặc biệt là viêm loét, việc uống nước chanh mật ong gừng có thể làm tình trạng viêm loét trở nên nặng hơn, gây ợ chua, ợ nóng và đau đớn.

Nước chanh gừng tốt cho sức khoẻ nhưng có một số người không nên dùng

Người có thân nhiệt cao, hay bị nhiệt miệng, táo bón

Gừng có tính ấm, nếu dùng quá nhiều có thể làm tăng nhiệt độ cơ thể, khiến các triệu chứng như nhiệt miệng, táo bón hoặc cơ thể đang có dấu hiệu "nóng trong" trở nên trầm trọng hơn.

Người mắc các bệnh lý về máu và huyết áp nên thận trọng với thức uống mật ong chanh gừng

Rối loạn đông máu hoặc đang dùng thuốc chống đông máu: Gừng có đặc tính làm loãng máu. Việc sử dụng gừng kết hợp với thuốc chống đông máu (ví dụ: heparin, warfarin) có thể làm tăng nguy cơ chảy máu quá mức.

Người bị tăng huyết áp hoặc bệnh tim: Mặc dù một số nghiên cứu cho thấy gừng có thể hỗ trợ huyết áp nhưng nếu lạm dụng hoặc dùng trong các trường hợp nghiêm trọng, tính nóng của gừng được cảnh báo là có thể làm tăng nguy cơ vỡ động mạch, dẫn đến tai biến. Người bệnh tim, tăng huyết áp nên thận trọng và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Người có tiền sử xuất huyết (chảy máu cam, chảy máu trong): Tính ấm của gừng có thể làm tăng tình trạng xuất huyết, do đó cần thận trọng khi dùng.

Công thức pha trà mật ong chanh gừng giúp tăng cường sức đề kháng

Báo Lao động dẫn nguồn trang Food. NDTV cho biết, vào thời điểm giao mùa nhiều người sẽ dễ bị ốm chính vì vậy chúng ta cần bổ sung những chất dinh dưỡng để nâng cao sức khỏe.

Bên cạnh những món ăn giàu chất dinh dưỡng, mọi người uống một cốc trà mật ong chanh gừng để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể.

Để pha được những cốc trà mật ong chanh gừng, chúng ta cần chuẩn bị:

Nước lọc

1 thìa cà phê gừng đã thái lát

1 thìa cà phê lá trà

1 thìa cà phê nước cốt chanh

1 thìa cà phê mật ong

Cách pha trà mật ong chanh gừng:

Bước 1: Cho nước lọc vào nồi và đun nóng.

Bước 2: Khi nước gần sôi, mọi người cho gừng đã thái lát vào nồi.

Bước 3: Khi nước sôi, cho thêm lá trà, nước cốt chanh và mật ong vào và đun với lửa nhỏ khoảng 10 phút.

Bước 4: Sau khi đun xong, đợi nước nguội bớt rồi lọc ra chén và thưởng thức.

Vậy là chỉ bằng những nguyên liệu phổ biến, dễ mua và giá cả phải chăng cùng 4 bước đơn giản là chúng ta đã pha cho mình và gia đình được những cốc trà mật ong chanh gừng giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể vào thời điểm thời tiết giao mùa sắp tới.