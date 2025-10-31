(VTC News) -

Giảm cholesterol xấu

Báo VnExpress dẫn lời Thạc sĩ, Bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình, Trung tâm Thông tin Y khoa - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho biết, chanh, sả và gừng chứa các chất chống oxy hóa như vitamin C, flavonoid, gingerol có thể giúp giảm cholesterol xấu, triglyceride và hạn chế viêm, từ đó cải thiện bệnh mỡ máu.

Gừng là loại gia vị tính năng chống viêm, chống oxy hóa mạnh. Gừng có thể hỗ trợ giảm cholesterol toàn phần và cholesterol xấu trong máu. Loại củ này có thể giúp ức chế sự tổng hợp cholesterol ở gan và tăng cường hoạt động của các enzyme liên quan đến chuyển hóa cholesterol.

Chanh chứa nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa và flavonoid, góp phần giảm mỡ máu và cải thiện sức khỏe tim mạch. Chất flavonoid trong chanh có khả năng hạn chế hình thành mảng bám trong thành động mạch, từ đó ngăn nguy cơ xơ vữa động mạch, biến chứng tim mạch.

Sả chứa chất chống oxy hóa, phenolic, flavonoid và đặc tính chống xơ vữa động mạch, làm giảm sự hấp thu cholesterol trong ruột, ngăn tổng hợp và tăng cường chuyển hóa cholesterol xấu. Uống một ly nước sả vào buổi sáng có thể hạ huyết áp, tăng cường lưu thông máu, loại bỏ axit uric, chất độc có hại, chất béo. Đồ uống này hoạt động như thuốc lợi tiểu để làm sạch, giải độc cơ thể.

Nước chanh, sả, gừng có tác dụng gì là băn khoăn của nhiều người

Bạn có thể dùng các nguyên liệu này để nấu thành hỗn hợp nước, uống 1-2 cốc mỗi ngày. Nên uống sau khi ăn 30 phút để tránh kích ứng dạ dày và chia đều hai buổi sáng, chiều để đạt hiệu quả tốt nhất.

Thải độc gan

Báo Lao động dẫn nguồn Bệnh viện Đa khoa Medlatec cho biết, nước chanh sả gừng là lựa chọn lý tưởng để giải độc gan, tăng đề kháng và hỗ trợ tiêu hóa nếu dùng đúng cách.

Gan đóng vai trò như một bộ lọc tự nhiên, giúp thanh lọc và loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Tuy nhiên, khi gan bị quá tải do thực phẩm chế biến sẵn, bia rượu hay căng thẳng kéo dài, chức năng thải độc có thể suy giảm.

Nước chanh sả gừng có công dụng hỗ trợ gan hoạt động tốt hơn. Chanh giàu vitamin C và chất chống oxy hóa giúp thúc đẩy quá trình giải độc, trong khi sả và gừng có khả năng kháng khuẩn, chống viêm, giúp gan làm việc hiệu quả hơn.