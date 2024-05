71 công nhân ở Nghệ An nghi ngộ độc sau bữa ăn trưa

(VTC News) -

Tối 28/5, ông Hoàng Danh Truyền, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành (Nghệ An), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ ngộ độc xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn MLB TENERGY (đóng tại thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành).

Lãnh đạo huyện Yên Thành và Sở Y tế Nghệ An thăm hỏi bệnh nhân.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn MLB TENERGY là công ty may của Nhật Bản, có tất cả 1.573 công nhân, chia làm 2 phân xưởng sản xuất.

Bữa trưa của các công nhân gồm có 5 món: Cá bạc má rán, mướp xào giá, trứng luộc, canh rau, xoài tráng miệng... Đơn vị cung cấp nguyên liệu nấu ăn cho bếp ăn là doanh nghiệp tư nhân Mạc Anh Hà (xã Hoa Thành, huyện Yên Thành).

Sau bữa ăn trưa 30 phút, hàng chục công nhân có dấu hiệu nghi ngộ độc

Trong bữa ăn trưa này, bếp ăn của Công ty Trách nhiệm hữu hạn MLB TENERGY phục vụ 1.416 suất ăn. Phân xưởng 1 ăn trưa lúc 11 giờ 15 phút; phân xưởng 2 ăn lúc 11 giờ 55 phút.

Sau bữa trưa khoảng 30 phút, nhiều công nhân bắt đầu xuất hiện hiện tượng ngộ độc thực phẩm như đau đầu, tê tay, buồn nôn, nôn mửa, đau bụng, phát ban đỏ… Ngay lập tức, công ty đã đưa các công nhân đi cấp cứu tại cơ sở y tế.

Các công nhân được y bác sĩ cấp cứu.

“Tính đến 17h30 ngày 28/5, đã có 71 công nhân đã được đưa đến cơ sở y tế trong huyện để cấp cứu, điều trị. Ngay sau khi có thông tin về vụ ngộ độc thực phẩm, huyện Yên Thành đã báo cáo tới Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An và Sở Y tế Nghệ An”, ông Truyền cho biết.

Ngay sau đó, Sở Y tế Nghệ An cũng lập tức cử đoàn công tác ra Yên Thành chỉ đạo công tác cấp cứu, điều trị cho các công nhân bị ngộ độc; cử cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An điều tra, làm rõ nguyên nhân ngộ độc.

“Hiện, đại đa số các công nhân đều bị ngộ độc thực phẩm nhẹ; sau khi được điều trị đã ổn định và xuất viện về nhà. Một số công nhân nôn và đi ngoài nhiều, và công nhân đang mang thai được giữ lại cơ sở y tế để theo dõi, tiếp tục điều trị”, đại diện UBND huyện Yên Thành thông tin thêm.