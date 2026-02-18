7 xu hướng trang điểm K-Beauty đẹp nhất nên thử trong năm 2026

(VTC News) -

Từ phong cách “trang điểm nội y” tự nhiên như không đến lớp son tím oải hương bóng mượt đầy bất ngờ, năm 2026 hứa hẹn sẽ chứng kiến sự lên ngôi của loạt xu hướng trang điểm K-Beauty lấy cảm hứng trực tiếp từ đường phố Seoul. Không chỉ nổi tiếng với các sản phẩm chăm sóc da tiên tiến, mỹ phẩm Hàn Quốc còn ghi dấu ấn mạnh mẽ ở lĩnh vực trang điểm, nơi những sắc thái tinh tế, chất liệu đa dạng và hiệu ứng bắt sáng được khai thác tối đa.

Chỉ cần quan sát diện mạo của các thần tượng K-Pop như Jennie, nhóm IVE hay BabyMonster, có thể thấy rõ cách trang điểm Hàn Quốc liên tục được làm mới, sáng tạo nhưng vẫn giữ được tinh thần tự nhiên đặc trưng. Sau một năm hòa mình vào văn hóa làm đẹp tại Seoul và học hỏi từ cả người dân địa phương lẫn các chuyên gia, nhiều tín đồ làm đẹp đã chỉ ra bảy xu hướng nổi bật được dự đoán sẽ phủ sóng khắp nơi trong năm 2026.

"Trang điểm nội y"

Đúng như tên gọi, “trang điểm nội y” hướng đến hiệu ứng tự nhiên đến mức tưởng như không trang điểm. Nếu đồ lót đẹp nhất là khi mang lại cảm giác như không mặc gì, thì lớp nền lý tưởng của xu hướng này cũng phải hòa quyện hoàn toàn với làn da.

Tông màu be dịu nhẹ, lớp nền lì mềm mại và kỹ thuật tạo khối cực kỳ nhẹ tay là chìa khóa. Thay vì che phủ hoàn toàn khuyết điểm, phong cách này ưu tiên việc tôn lên đường nét tự nhiên của gương mặt, giúp tổng thể trông thanh thoát và trong trẻo hơn.

Kiểu trang điểm nội y tinh tế như không.

Nhũ sáng ở khóe mắt trong

Một chi tiết thường thấy trong layout trang điểm của các idol K-Pop là chút nhũ lấp lánh ở góc trong của mắt. Hình ảnh Jennie của Blackpink với điểm sáng tinh tế ở khóe mắt đã trở thành minh chứng rõ nét cho sức hút của xu hướng này.

Chỉ cần một chút phấn mắt nhũ hoặc phấn bắt sáng óng ánh được đặt đúng vị trí, đôi mắt sẽ lập tức trông to hơn và rạng rỡ hơn. Đây là mẹo đơn giản nhưng mang lại hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, phù hợp cả khi trang điểm nhẹ nhàng ban ngày lẫn phong cách nổi bật buổi tối.

Nhũ sáng ở khóe mắt trong là điểm nhấn nhỏ, hiệu quả lớn.

Tập trung vào hàng mi dưới

Thay vì kẻ eyeliner sắc nét, năm 2026 chứng kiến sự chuyển hướng sang việc nhấn mạnh hàng mi dưới. Eunchae của Le Sserafim là một trong những gương mặt tiêu biểu cho cách làm này.

Chỉ cần chuốt một lượng mascara vừa đủ lên mi dưới rồi dùng nhíp nhẹ nhàng gom các sợi mi lại, bạn có thể tạo hiệu ứng mở rộng ánh nhìn mà vẫn giữ được vẻ mềm mại. Mẹo nhỏ để tăng thêm chiều sâu cho đôi mắt là gắn vài sợi mi giả dài hơn ở khóe mắt ngoài, giúp hiệu quả được nhân đôi mà không cần đến đường kẻ mắt đậm.

Xu hướng trang điểm mắt mới có thể tạo hiệu ứng mở rộng ánh nhìn.

Má hồng “màu nước”

Nếu phải chọn một xu hướng phổ biến nhất trên đường phố Seoul, đó chính là má hồng nổi bật nhưng được tán đều khéo léo như lớp màu nước.

Phấn má được phủ nhẹ lên sống mũi, đồng thời lấp đầy khoảng trống nhỏ giữa vùng dưới mắt và gò má trên. Tuy nhiên, vị trí và lực tay là yếu tố quyết định. Chỉ một lớp mỏng nhẹ sẽ mang lại vẻ hồng hào tự nhiên; ngược lại, quá tay có thể khiến gương mặt trông thiếu tinh tế. Tinh thần chung của xu hướng này là “ít nhưng đủ”.

Má hồng “màu nước” được tán đều khéo léo như lớp màu nước.

Sắc hồng “sữa dâu tây”

Khi ghé qua các gian hàng của Olive Young, nhà bán lẻ mỹ phẩm lớn nhất Hàn Quốc, dễ dàng bắt gặp hàng loạt bảng màu và tuýp phấn mắt với đủ sắc độ hồng khác nhau. Không phải ngẫu nhiên mà gam màu này được ưa chuộng.

Nhờ khả năng làm sáng gương mặt tức thì, hồng trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều cô gái Seoul, được sử dụng đồng bộ từ mí mắt đến môi. Để tạo hiệu ứng cân bằng, các chuyên gia khuyên nên kết hợp nhiều chất liệu, ví dụ má hồng lì đi cùng son bóng hồng, giúp tổng thể rạng rỡ mà không bị “quá tay”.

Sắc hồng “sữa dâu tây” là một trong những xu hướng trang điểm K-Beauty đẹp nhất nên thử trong năm 2026.

Son tím oải hương bóng mượt

Nếu năm 2026 có một sắc son nude đại diện, đó chính là tím oải hương bóng. Xu hướng này được các thần tượng K-Pop thế hệ thứ 5 như Illit yêu thích và dự đoán sẽ càng bùng nổ khi mùa xuân đến.

Dù tím oải hương có thể khó dùng vì tông lạnh dễ khiến môi trông nhợt nhạt, các dòng son mới đã khéo léo pha trộn sắc tố hồng và tím, đồng thời bổ sung độ bóng cao để tạo hiệu ứng căng mọng. Nhờ đó, màu son này trở nên dễ tiếp cận hơn và mang lại vẻ hiện đại, khác biệt.

Son tím oải hương bóng mượt được coi như màu nude của năm 2026.

Siro caramel

Không chỉ xoay quanh sắc hồng và ánh nhũ, K-Beauty năm 2026 còn mở rộng sang bảng màu ấm. Ca sĩ Dayoung gần đây gây chú ý tại Seoul khi lựa chọn phong cách trang điểm tông nâu caramel thay vì sắc dâu tây quen thuộc.

Sự kết hợp giữa gam nâu ấm và lớp nền tự nhiên tạo nên phiên bản nâng tầm của phong cách “trang điểm nội y”, nhưng thêm vào đó là nét quyến rũ rạng rỡ. Tông caramel mang lại chiều sâu và cảm giác trưởng thành hơn, phù hợp với những ai muốn làm mới hình ảnh.

Xu hướng trang điểm tông ấm sẽ lên ngôi trong năm 2026.

7 xu hướng trang điểm K-Beauty của năm 2026 cho thấy sự giao thoa giữa tính tự nhiên và những điểm nhấn sáng tạo. Từ lớp nền mỏng nhẹ, má hồng như màu nước đến son tím oải hương bóng mượt hay tông caramel ấm áp, tất cả đều phản ánh tinh thần làm đẹp đặc trưng của Seoul: tinh tế, có chủ đích và luôn cập nhật.