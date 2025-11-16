'Em xinh' gốc Hàn bật khóc kể về 2 năm ở ẩn, tạm ngưng ca hát

(VTC News) -

Sau hiệu ứng từ chương trình Em xinh say hi, ca sỹ Han Sara nhận được nhiều tình cảm của người hâm mộ. Nhân dịp sinh nhật tuổi 25, cô tổ chức buổi fan meeting để tri ân những khán giả đồng hành suốt chặng đường trưởng thành trong âm nhạc.

Han Sara tâm sự, 2025 là năm cô cảm nhận rõ ràng nhất tình yêu mà khán giả dành cho mình. Nữ ca sỹ học cách đối diện với những giới hạn, mạnh mẽ hơn và biết trân trọng những điều nhỏ bé quanh mình. Khán giả luôn là nguồn động lực để cô bước tiếp.

Trước khi thành công như hiện tại, Han Sara có khoảng 2 năm "mất tích" khỏi showbiz Việt. Cô bật khóc thừa nhận gặp không ít thử thách và áp lực. Những lời nhận xét tiêu cực xoay quanh khả năng ca hát và con đường nghệ thuật từng khiến giọng ca gốc Hàn tự ti, thậm chí hoài nghi về chính bản thân.

Quãng thời gian “ẩn mình” không chỉ giúp sao nữ 10X hoàn thiện kỹ năng mà còn rèn cho cô sự kiên nhẫn và bản lĩnh trên sân khấu. Những nỗ lực bền bỉ ấy trở thành nền tảng vững chắc để cô tự tin trở lại với khán giả.

“Xem lại những hình ảnh của 2 năm vắng bóng trong âm nhạc, tôi thấy lúc ấy mình khổ thật, chỉ có một mình. Giờ đây, tôi có mọi người nhìn tôi khóc và khen dù khóc tôi vẫn xinh”, Han nói.

Han Sara bộc bạch rằng sau khoảng thời gian dài nỗ lực, cô đã chứng minh được bản thân là ca sỹ Việt Nam thực thụ.

Với cô, cột mốc trở lại không chỉ là khoảnh khắc được đứng trên sân khấu, mà còn là niềm vinh dự lớn lao của một nghệ sỹ khi được chào đón và "ôm trọn" trong vòng tay của khán giả

Bước ra từ Em xinh say hi, Han Sara nhanh chóng trở thành cái tên được giới trẻ săn đón nhờ tài năng ca hát, sáng tác, ngoại hình cuốn hút cùng phong cách trình diễn hấp dẫn. Ba tháng trước, cô phát hành dự án âm nhạc Unfrozen được đầu tư chỉn chu về âm nhạc, hình ảnh. Nối tiếp chuỗi hoạt động, Han Sara làm concert cá nhân và tham gia hàng loạt các concert lớn tại cả hai miền Nam - Bắc.

Thời gian qua, “em xinh” người Hàn Quốc có tên trong đề cử giải thưởng Thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc 2026 (Korea Top Brand Awards), bên cạnh dàn nghệ sỹ Kpop đình đám như G-Dragon, Jisoo, Rose, Jennie…

Cô là một trong những ứng viên tại hạng mục “Nữ ca sỹ triển vọng dẫn dắt năm 2026”, dành riêng khu vực Việt Nam (Vietnam Category).

Han Sara sinh năm 2000 tại Seoul (Hàn Quốc), tới Việt Nam sinh sống từ lúc 10 tuổi. Năm 2017, cô được chú ý khi tham gia cuộc thi Giọng hát Việt và từ đó bước chân vào làng nhạc Việt.

Suốt 8 năm qua, giọng ca gen Z chăm chỉ hoạt động và không ngừng cải thiện kỹ năng, trải nghiệm qua loạt sản phẩm âm nhạc đậm chất thời thượng, pha trộn chất liệu văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc.

Sau buổi fan meeting tại TP.HCM, nữ ca sỹ sẽ tiếp tục hành trình gặp mặt khán giả tại Hà Nội vào ngày 16/11.