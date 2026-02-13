Cô dâu bị ong đốt sưng mắt vẫn xinh đẹp dưới sự 'phù phép' của thợ trang điểm

(VTC News) -

Clip chàng thợ trang điểm tận tâm hỗ trợ cô dâu bị ong đốt trước ngày cưới khiến dân mạng thích thú. (Nguồn: @haivan2921996)

Đoạn clip đang nổi trên nền tảng TikTok ghi lại câu chuyện người thợ trang điểm hết mình hỗ trợ cô dâu bị ong đốt sưng bên mắt phải. Trước nỗi lo lắng của cô, anh thợ trấn an, hứa sẽ làm cho cô đẹp nhất có thể. Kết quả cuối cùng khiến ai xem cũng thấy trầm trồ tay nghề.

Với dòng chú thích "Kết quả của cô dâu bị ong chích trước ngày rước dâu", clip thu hút hơn 2,2 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt yêu thích và bình luận. Dân mạng cũng ngợi khen anh thợ trang điểm tận tâm với nghề, linh hoạt thay đổi để đem đến lợi ích cho khách hàng trong ngày trọng đại.

"Đúng là làm nghề gì cũng vậy, cái tâm luôn phải đi trước cái tầm thì mới nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ khách hàng"; "Trong tình huống trớ trêu như thế này, nếu là một người thợ thiếu kinh nghiệm sẽ đổ lỗi cho hoàn cảnh. Thế nhưng, anh thợ trang điểm này đã chọn cách trấn an tinh thần và nỗ lực hết mình để cô dâu không phải mang theo sự tự ti trong ngày trọng đại nhất đời mình"; "Nhìn kết quả cuối cùng, mình vừa thương cô dâu, vừa muốn gửi lời khen đến anh thợ"...

Minh Quang chia sẻ: "Thay vì từ chối hoặc tỏ ra khó chịu trước một ca 'khó nhằn', anh thợ đã biến thách thức thành cơ hội để khẳng định lòng tin của khách hàng. Khi bạn đem lại giá trị vượt kỳ vọng trong lúc khách hàng cần bạn nhất, đó chính là lúc bạn xây dựng được một mối quan hệ bền vững. Đây chắc chắn sẽ là một kỷ niệm mà cả cô dâu và anh thợ đều sẽ nhớ mãi trong sự nghiệp của mình".

Dân mạng ngợi khen tay nghề, sự tận tâm của chàng thợ trang điểm.

Bên cạnh đó, nhiều dân mạng cũng thể hiện sự đồng cảm với hoàn cảnh của cô dâu: "Chắc hẳn những ai đã từng làm cô dâu mới hiểu được cảm giác lo lắng, thậm chí là hoảng loạn khi có bất kỳ sự cố nào xảy ra với ngoại hình ngay sát giờ rước dâu. Ngày cưới là ngày mà mọi cô gái đều muốn mình hoàn hảo nhất, nên một vết ong đốt sưng húp thực sự là ác mộng luôn", Vũ Vân viết.

Phương Thảo chia sẻ: "May mắn cho cô dâu trong clip khi đã gửi gắm niềm tin đúng chỗ, gặp được một người thợ không chỉ có đôi bàn tay khéo léo mà còn tận tụy chiều khách. Chắc con ong này phải có thù với cô dâu lắm mới chích đúng vào ngày trọng đại như vậy".

Ngoài ra, không ít dân mạng cũng chia sẻ kỷ niệm ngày cưới của mình. Ngọc Linh chia sẻ: "Ngay đêm trước ngày rước dâu, không hiểu do stress quá độ hay bị dị ứng thời tiết mà trán mình bỗng nổi một nốt mụn bọc to tướng, vừa đỏ lựng vừa đau nhức vô cùng ngay giữa chân mày. Lúc đó hoảng loạn không biết là sao che được khuyết điểm. Sau đó nhận ra là mọi người cũng không chú ý lắm đến cái mụn".

Hải Yến viết: "Hồi mình chuẩn bị lấy chồng, chẳng may bị ngã xe nhẹ trước đó vài ngày khiến đầu gối, một bên cánh tay và cằm bị trầy xước khá rõ, trông rất mất thẩm mỹ. May mắn thay, mình đã gặp đúng một chị thợ không chỉ giỏi trang điểm khuôn mặt mà còn cực kỳ khéo tay trong việc sử dụng kem che khuyết điểm. Vết ở cằm sau xem lại trông chỉ mờ mờ như bị trầy nhẹ thôi".