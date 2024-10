7 người chết, 8 người bị thương trong vụ xả súng ở Tel Aviv

(VTC News) -

Người phát ngôn của Cảnh sát Israel cho biết động cơ của cuộc tấn công có thể là khủng bộ và hai nghi phạm liên quan đã bị giết. Được biết, sau khi thực hiện vụ tấn công trên hệ thống đường sắt, hai nghi phạm tiếp tục tấn công người dân xung quanh bằng vũ khí cá nhân.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy những thi thể bất động nằm rải rác trên đường phố, danh tính của nghi phạm chưa được công bố.

Lực lượng an ninh và cảnh sát Israel kiểm tra hiện trường vụ xả súng ở Tel Aviv. (Ảnh: Shutterstock)

"Có rất nhiều tiếng súng. Chúng tôi nằm xuống sàn và mọi người khóc. Tôi thấy ai đó đang chảy máu trên mặt đất", một nhân chứng cho hay.

Vụ xả súng xảy ra vào tối 1/10 ngay trước khi Iran phóng tên lửa tấn công vào Israel. Trước đó, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố 90% tên lửa mà lực lượng này phóng vào Israel đêm 1/10 trúng mục tiêu. Tuyên bố phát trên truyền hình nhà nước Iran khẳng định cuộc tấn công nhắm vào các căn cứ không quân và radar cũng như bộ máy an ninh có kế hoạch ám sát các nhân vật cấp cao của Hamas và Hezbollah.

Đài truyền hình Iran cũng chiếu cảnh quay tên lửa được phóng trong đêm từ các địa điểm không xác định ở Iran.

Theo Times of Israel, dù hàng trăm tên lửa phóng vào Israel, chỉ có hai người bị thương nhẹ do mảnh đạn ở Tel Aviv. Một người đàn ông Palestine tử vong do mảnh đạn gần Jericho.

Nhiều địa điểm trúng tên lửa được ghi nhận trên khắp Israel với nhiều video và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, Israel chưa công bố các địa điểm bị tập kích và thiệt hại do tên lửa gây ra.

Tối 1/10, quân đội Israel thông báo phát hiện tên lửa đạn đạo phóng từ Iran nhằm vào nước này. Còi báo động vang lên khắp miền trung và miền nam Israel. Bộ Quốc phòng Israel ước tính Iran đã phóng hơn 180 tên lửa đạn đạo nhằm vào nước này.