Iran tuyên bố kết thúc tấn công trả đũa, cảnh báo Israel về hậu quả

(VTC News) -

Tên lửa Iran như sao băng trên bầu trời Israel.

Ngày 2/10, Reuters dẫn lại tuyên bố Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trên mạng xã hội X cho biết, các hoạt động tấn công Israel của Iran đã kết thúc.

"Ngày 1/10, chúng tôi đã thực hiện quyền tự vệ theo Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc, chỉ tấn công vào các địa điểm quân sự và an ninh của Israel liên quan đến những vụ thảm sát ở Gaza và Lebanon", Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh.

Cũng theo ông Araghchi, Iran đã cố gắng kiềm chế gần hai tháng để tạo điều kiện cho thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza tuy nhiên nỗ lực này không đạt được bất cứ kết quả nào.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trên mạng xã hội X vào sáng 2/10. (Ảnh màn hình)

"Hành động của chúng tôi đã kết thúc trừ khi chế độ Israel quyết định mời gọi các đòn đáp trả tiếp theo. Trong trường hợp đó, sự đáp trả của chúng tôi sẽ còn mạnh mẽ và ác liệt hơn. Những bên dung túng cho Israel giờ đây có trách nhiệm cao hơn trong việc kiềm chế những kẻ tìm kiếm chiến tranh ở Tel Aviv, thay vì bị tham gia vào sự ngu ngốc của họ", Ngoại trưởng Iran nói thêm.

Đáp lại những tuyên bố và cảnh báo của Iran, lực lượng phòng vệ Israel (IDF) khẳng định chắc chắn sẽ tấn công trả đũa Iran vào một thời điểm thích hợp.

Về phần mình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố: "Iran đã phạm sai lầm lớn tối nay. Họ sẽ phải trả giá. Chế độ ở Iran không hiểu hết quyết tâm tự vệ và quyết tâm trả thù kẻ thù của chúng tôi".

Trước đó, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố 90% tên lửa mà lực lượng này phóng vào Israel đêm 1/10 đã trúng mục tiêu. Tuyên bố phát trên truyền hình nhà nước Iran khẳng định cuộc tấn công nhắm vào các căn cứ không quân và radar cũng như bộ máy an ninh có kế hoạch ám sát các nhân vật cấp cao của Hamas và Hezbollah.

Đài truyền hình Iran cũng chiếu cảnh quay tên lửa được phóng trong đêm từ các địa điểm không xác định ở Iran.

Tên lửa Iran tấn công vào lãnh thổ Israel vào tối 1/10. (Ảnh: Reuters)

Theo Times of Israel, dù hàng trăm tên lửa phóng vào Israel, chỉ có hai người bị thương nhẹ do mảnh đạn ở Tel Aviv. Một người đàn ông Palestine tử vong do mảnh đạn gần Jericho.

Nhiều địa điểm trúng tên lửa được ghi nhận trên khắp Israel, nhiều video và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, các địa điểm chính xác và thiệt hại do tên lửa gây ra bị cấm công bố bởi cơ quan kiểm duyệt của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).

Tối 1/10, quân đội Israel thông báo phát hiện tên lửa đạn đạo phóng từ Iran nhằm vào nước này. Còi báo động vang lên khắp miền trung và miền nam Israel.

Bộ Quốc phòng Israel ước tính Iran đã phóng hơn 180 tên lửa đạn đạo nhằm vào nước này.