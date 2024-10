Iran nhắm vào căn cứ không quân Israel, nói 90% tên lửa bắn trúng mục tiêu

(VTC News) -

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố 90% tên lửa mà lực lượng này phóng vào Israel đêm 1/10 đã trúng mục tiêu. Tuyên bố phát trên truyền hình nhà nước Iran khẳng định cuộc tấn công nhắm vào các căn cứ không quân và radar cũng như bộ máy an ninh có kế hoạch ám sát các nhân vật cấp cao của Hamas và Hezbollah.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định Iran có quyền tự vệ theo các quy định quốc tế.

Đài truyền hình Iran cũng chiếu cảnh quay tên lửa được phóng trong đêm từ các địa điểm không xác định ở Iran.

Vệt sáng trên bầu trời Tel Aviv khi Iran phóng tên lửa vào Israel, tối 1/10. (Ảnh: Reuters)

Theo Times of Israel, dù hàng trăm tên lửa phóng vào Israel, chỉ có hai người bị thương nhẹ do mảnh đạn ở Tel Aviv. Một người đàn ông Palestine tử vong do mảnh đạn gần Jericho.

Nhiều địa điểm trúng tên lửa được ghi nhận trên khắp Israel, nhiều video và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, các địa điểm chính xác và thiệt hại do tên lửa gây ra bị cấm công bố bởi cơ quan kiểm duyệt của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).

Tối 1/10, quân đội Israel thông báo phát hiện tên lửa đạn đạo phóng từ Iran nhằm vào nước này. Còi báo động vang lên khắp miền trung và miền nam Israel.

Bộ Quốc phòng Israel ước tính Iran đã phóng hơn 180 tên lửa đạn đạo nhằm vào nước này, trong khi Lầu Năm Góc nói rằng Tehran đã khai hỏa gần 200 quả đạn.

Nhà Trắng cho biết cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran vào Israel đã "bị ngăn chặn và không hiệu quả", đồng thời cảnh báo Tehran có thể phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng từ các cuộc tấn công này.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran xác nhận họ tập kích vào Israel để báo thù cho cái chết của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh và chuẩn tướng IRGC Abbas Nilforoushan.

Chuẩn tướng Nilforoushan và thủ lĩnh Nasrallah thiệt mạng tại thủ đô Beirut, Lebanon trong trận không kích ngày 27/9 của Israel. Lãnh đạo Hamas Haniyeh bị ám sát tại thủ đô Tehran, Iran cuối tháng 7.