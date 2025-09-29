Cho phép Malaysia dùng cầu thủ nhập tịch thắng ĐT Việt Nam, vì sao FIFA xử phạt?

(VTC News) -

Tháng 6/2025, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) khẳng định các cầu thủ nhập tịch mà họ sử dụng trong trận thắng đội tuyển Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 được LĐBĐ thế giới (FIFA) xác minh hợp lệ. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, chính FIFA lại xác định quy trình nhập tịch có vi phạm và đưa ra án phạt. Sự thay đổi này gây tranh cãi, nhưng không phải vô lý.

Theo án phạt của Ủy ban Kỷ luật FIFA, 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia bị cấm thi đấu trong vòng 12 tháng tại tất cả các giải đấu. Đó là Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

LĐBĐ Malaysia bị phạt 350.000 franc Thụy Sỹ (tương đương 10 tỷ đồng), mỗi cầu thủ bị phạt thêm 2000 franc Thụy Sỹ (57 triệu đồng). FIFA kết luận rằng LĐBĐ Malaysia vi phạm quy định về "làm giả và làm sai lệch" thông tin trong quá trình chuyển quốc tịch cầu thủ.

Đội tuyển Malaysia bị phạt vì vi phạm trong quá trình nhập tịch cầu thủ.

Các quan chức Malaysia ngay lập tức chất vấn ngược FIFA. Quyền Chủ tịch FAM, ông Mohd Yusoff Mahadi, tuyên bố: “FAM xử lý toàn bộ hồ sơ và các thủ tục liên quan một cách kỹ lưỡng, tuân thủ theo các hướng dẫn đã được ban hành. Thực tế, trước đây FIFA cũng đã xem xét tư cách thi đấu của các cầu thủ nói trên và đưa ra xác nhận chính thức rằng họ đủ điều kiện để khoác áo đội tuyển Malaysia".

Cựu Bộ trưởng Thể thao Malaysia Annuar Musa cho rằng án phạt của FIFA “khó hiểu” và “gây bối rối”. Ông nhấn mạnh chính FIFA đã từng phê duyệt hồ sơ của 7 cầu thủ này trước khi họ ra sân thi đấu trận đầu tiên cho đội tuyển Malaysia. Do đó, cách xử lý của LĐBĐ thế giới có vẻ không nhất quán.

Thực tế, ngay trước cuộc chạm trán với tuyển Việt Nam cách đây 3 tháng, FIFA cấp phép thi đấu cho 5 cầu thủ gồm 5 cầu thủ Garces, Machuca, Irazabal, Figueiredo và Holgado. 2 cầu thủ còn lại trong án phạt của FIFA được xác nhận tư cách thi đấu trước đó không lâu.

Sự góp mặt của những cầu thủ này ngay lập tức nâng tầm đội tuyển Malaysia. Figueiredo và Holgado ghi bàn trong chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Việt Nam. Nhóm cầu thủ nhập tịch này tiếp tục được triệu tập lên đội tuyển Malaysia trong đợt tập trung tháng 9, bất chấp những tranh cãi, nghi ngờ về nguồn gốc và tính hợp lệ.

Tuy nhiên, dù chấp thuận cho đội tuyển Malaysia sử dụng 7 cầu thủ kể trên, FIFA hoàn toàn có quyền lật lại hồ sơ nếu có khiếu nại hoặc phát hiện ra dấu hiệu vi phạm. Về nguyên tắc, khi tiếp nhận hồ sơ chuyển quốc tịch và đăng ký thi đấu cho cầu thủ từ LĐBĐ Malaysia, FIFA không thực hiện bước điều tra. LĐBĐ Malaysia có trách nhiệm đảm bảo việc thực hiện các thủ tục đúng quy định.

Mặt khác, theo Điều lệ FIFA, quốc tịch cầu thủ do pháp luật quốc gia quyết định. Do đó, khi những cầu thủ kể trên trở thành công dân Malaysia hợp pháp, FIFA mặc định công nhận điều này theo giấy tờ.

Dù vậy, theo Quy định về kỷ luật, FIFA có quyền điều tra lại những hồ sơ đã được xem xét nếu phát hiện bằng chứng mới. Điều 71 của quy định này cũng nêu rõ rằng FIFA có thể xem xét lại các thủ tục pháp lý đã được thông qua nếu có một bên phát hiện ra sự kiện hoặc bằng chứng không được cung cấp trước đó, hoặc không đủ thời gian để điều tra rõ ở thời điểm đưa ra quyết định ban đầu.

Trong trường hợp này, nhiều khả năng FIFA nhận được khiếu nại của bên thứ ba, hoặc có căn cứ để nghi ngờ tính hợp lệ của hồ sơ và quy trình được thực hiện trước đó. Chính vì vậy, LĐBĐ Malaysia mới bị kết tội "làm giả và làm sai lệch". Truyền thông khu vực cũng đặt dấu hỏi về việc ai là người khiếu nại lên FIFA.

Ngoài ra, phát biểu của một trong số 7 cầu thủ nhập tịch cũng từng làm dấy lên sự nghi ngờ trong dư luận. Trong một cuộc phỏng vấn với báo Tây Ban Nha El Correo vào giữa tháng 8/2025, Facundo Garces cho biết dòng máu Malaysia của anh đến từ ông cố của mình. Theo quy định của FIFA, cầu thủ nhập tịch theo diện huyết thống chỉ xét đến đời ông bà.

Nhìn chung, việc FIFA cấp phép dựa trên hồ sơ được cung cấp (mặc định là hợp lệ) từ LĐBĐ Malaysia, sau đó điều tra lại khi có nghi vấn hoặc khiếu nại không có gì mâu thuẫn.