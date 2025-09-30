Chủ tịch LĐBĐ Indonesia phủ nhận tố cáo Malaysia gian lận nhập tịch

(VTC News) -

Trong bê bối nhập tịch cầu thủ sai quy định của bóng đá Malaysia, nhiều nguồn tin cho rằng vụ việc xuất phát "từ tố cáo của một bên thứ ba không liên quan". Báo chí Malaysia cho rằng "bên thứ ba" này có thể là Liên đoàn bóng đá Indonesia hoặc một quan chức bóng đá của Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam là bên chịu thiệt ở trận thua 0-4 trước Malaysia và Ủy ban Kỷ luật của FIFA có thành viên người Việt Nam. Trong khi đó, Indonesia là kình địch của bóng đá Malaysia. Quan chức thể thao xứ vạn đảo vừa có cuộc gặp với chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại Mỹ. Tuy nhiên, những tin đồn này đều không có căn cứ.

Đích thân ông Erick Thohir - Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao đồng thời là chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) phủ nhận có liên quan đến việc bóng đá Malaysia bị phạt. Gần đây, ông Prabowo Subianto - Tổng thống Indonesia có cuộc gặp với chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại New York. Tuy nhiên, nội dung cuộc gặp chỉ tập trung vào tương lai của bóng đá Indonesia, bao gồm cả kế hoạch thành lập Học viện FIFA.

Ông Erick Thohir khẳng định không can dự vào chuyện của bóng đá Malaysia.

"Tổng thống nói về bóng đá Indonesia chứ không phải về các quốc gia khác", ông Thohir nhấn mạnh Indonesia chưa bao giờ can thiệp vào công việc của nước khác.

Ông tiết lộ FIFA đang triển khai một chương trình quan trọng và giải vô địch bóng đá tám người thế giới dành cho lứa tuổi dưới 15.

"Chúng tôi muốn bóng đá Indonesia phát triển, cầu lông phát triển mạnh mẽ và pencak silat vươn ra toàn cầu. Nhưng chúng tôi không can thiệp vào vấn đề của người khác", ông Thohir nói thêm.

Ngày 26/9, Ủy ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) ra quyết định cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng với 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia. Thời hạn của án kỷ luật tính từ ngày thông báo đến Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM).

Ngoài ra, FIFA còn phạt FAM số tiền 350.000 franc Thụy Sỹ (tương đương 10 tỷ đồng), mỗi cầu thủ bị phạt thêm 2000 franc Thụy Sỹ (57 triệu đồng). 7 người dính án phạt trên bao gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.