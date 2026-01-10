68 doanh nghiệp được công nhận 'Doanh nghiệp văn hoá, uy tín năm 2025'

(VTC News) -

Sáng 10/01, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ công bố “Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2025”.

Theo ông Hồ Sỹ Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch VCCI, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là “sức mạnh mềm” của mỗi quốc gia, dân tộc và từng doanh nghiệp. Phát triển kinh tế phải luôn gắn với phát triển văn hóa; trong đó, văn hóa được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị và xã hội.

Ông Hồ Sỹ Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch VCCI phát biểu tại hội nghị.

“Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và yêu cầu phát triển bền vững ngày càng cao, xây dựng đạo đức doanh nhân và văn hóa kinh doanh không chỉ là yêu cầu trước mắt mà là nhiệm vụ chiến lược lâu dài, nhằm hình thành bản sắc văn hóa kinh doanh Việt Nam, tạo nên sức mạnh mềm và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Mục tiêu đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển đòi hỏi đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp phải có đạo đức và văn hóa kinh doanh ngang tầm khu vực và thế giới”, ông Hùng nói.

Chương trình bình chọn, xếp hạng “Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2025” được VCCI triển khai nhằm cụ thể hóa các nghị quyết quan trọng của Đảng về xây dựng đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới, thúc đẩy thực hành đạo đức doanh nhân, tuân thủ pháp luật, minh bạch, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.

Theo Ban Tổ chức, chương trình đã tiếp nhận 264 hồ sơ doanh nghiệp đăng ký tham gia. Căn cứ kết quả đánh giá độc lập, khách quan của Hội đồng, 68 doanh nghiệp đạt tổng điểm phù hợp được tổng hợp, xếp hạng từ cao xuống thấp và đề nghị vinh danh, bảo đảm tính minh bạch và có cơ sở rõ ràng.

Về cơ cấu, doanh nghiệp tư nhân chiếm khoảng 83,3%, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối chiếm 16,7%. Xét theo quy mô, doanh nghiệp lớn chiếm 48,5%, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 51,5%, cho thấy sự tham gia tương đối cân bằng.

Các doanh nghiệp được vinh danh “Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2025”.

Đáng chú ý, 12,1% doanh nghiệp hoạt động tại vùng núi, vùng sâu, vùng xa và 13,6% doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ hoặc giữ vai trò điều hành chủ chốt, cho thấy tính bao trùm và sức lan tỏa của Chương trình trong cộng đồng doanh nghiệp.

Chủ tịch VCCI Hồ Sĩ Hùng khẳng định, thực tiễn cho thấy những doanh nghiệp lấy uy tín và văn hóa làm giá trị cốt lõi đã tạo dựng được năng lực cạnh tranh dài hạn, củng cố niềm tin xã hội và phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

“Kinh doanh có trách nhiệm đã trở thành phương thức phát triển tất yếu của doanh nghiệp hiện đại; các doanh nghiệp được vinh danh hôm nay là những điển hình tiên phong trong thực hành đạo đức doanh nhân, văn hóa kinh doanh và trách nhiệm xã hội”, ông Hùng nhấn mạnh.

Lễ công bố “Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2025” là hoạt động trọng tâm trong chuỗi chương trình do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trực tiếp là Trung tâm Văn hóa Doanh nhân, triển khai thường xuyên nhằm thúc đẩy thực hành đạo đức doanh nhân và xây dựng văn hóa kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Thông qua việc ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp tiêu biểu, chương trình góp phần lan tỏa các giá trị về văn hóa, uy tín và trách nhiệm xã hội, hướng tới xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam không chỉ mạnh về kinh tế mà còn vững về đạo đức, giàu bản lĩnh và phát triển bền vững.