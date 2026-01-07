Thương mại điện tử 2026: Doanh nghiệp Việt trước cơ hội bứt phá xuất khẩu số

(VTC News) -

Từ dữ liệu toàn cầu của Alibaba đến vai trò đồng hành của SALER

Bước sang năm 2026, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động khi chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc, xu hướng dịch chuyển sản xuất gia tăng và chuyển đổi số trở thành yêu cầu tất yếu. Trong bối cảnh đó, thương mại điện tử xuyên biên giới đang nổi lên như một “hạ tầng thương mại mới”, mở ra dư địa tăng trưởng dài hạn cho hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam.

Ngày 30/12/2025 tại Hà Nội, hội thảo “Xu hướng thương mại điện tử 2026 - Xây dựng và bảo vệ thương hiệu trong kỷ nguyên mới” diễn ra với sự tham gia của đại diện Alibaba.com cùng các chuyên gia kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp. Sự kiện tập trung phân tích bức tranh thương mại điện tử B2B toàn cầu, đồng thời chỉ ra những cơ hội và thách thức mà doanh nghiệp Việt cần chuẩn bị trong giai đoạn tới.

Theo các số liệu được chia sẻ tại hội thảo, thị trường thương mại điện tử B2B toàn cầu đang duy trì tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) 14,5% và dự kiến đạt quy mô khoảng 36.160 tỷ USD vào năm 2026. Đáng chú ý, 74% nhà mua hàng thế hệ Millennials hiện ưu tiên giao dịch trực tuyến, với hành vi mua sắm ngày càng tiệm cận mô hình B2C.

Xu hướng này đang buộc các doanh nghiệp xuất khẩu phải thay đổi phương thức tiếp cận thị trường, từ bán hàng truyền thống sang bán hàng dựa trên dữ liệu, chuẩn hóa thông tin sản phẩm và nâng cao tốc độ phản hồi trong môi trường số hóa.

Bà Nguyễn Thị Phương Uyên - Giám đốc Marketing Alibaba.com Việt Nam - nhận định: “Năm 2026 sẽ là giai đoạn tái cấu trúc nguồn cung quy mô lớn khi Mỹ, EU và ASEAN đẩy mạnh đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu hơn 348 tỷ USD đang có nhiều lợi thế, nhưng lợi thế đó chỉ thực sự phát huy khi doanh nghiệp xây dựng được năng lực thương hiệu số và hiện diện chuyên nghiệp trên các nền tảng B2B toàn cầu.”

Các chuyên gia tại chương trình cho rằng, doanh nghiệp Việt đang bước vào giai đoạn chuyển dịch quan trọng: Từ cạnh tranh bằng chi phí sang cạnh tranh bằng uy tín, câu chuyện thương hiệu và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Trong xu hướng đó, công nghệ - đặc biệt là AI - ngày càng đóng vai trò quan trọng. Các giải pháp ứng dụng AI trên Alibaba.com giúp tối ưu khả năng hiển thị sản phẩm, rút ngắn thời gian phản hồi báo giá và nâng cao hiệu quả tiếp cận nhà mua hàng toàn cầu, qua đó gia tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp xuất khẩu.

Bên cạnh đó, việc Việt Nam có Vietnam Pavilion trên Alibaba.com cũng được đánh giá là bước tiến quan trọng, giúp doanh nghiệp trong nước xây dựng hình ảnh quốc gia đồng nhất, gia tăng mức độ tin cậy với nhà mua hàng quốc tế.

SALER - lời giải cho bài toán triển khai xuất khẩu số bài bản

Dù nhận thức rõ thương mại điện tử xuyên biên giới là xu hướng tất yếu, nhiều doanh nghiệp Việt vẫn gặp khó khăn khi bắt tay triển khai do thiếu nhân sự, thiếu quy trình và kinh nghiệm vận hành trên các sàn quốc tế.

Trong bối cảnh đó, SALER - đối tác ủy quyền chính thức của Alibaba.com tại Việt Nam - đang đóng vai trò cầu nối, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận xuất khẩu số theo lộ trình rõ ràng và có hệ thống.

Với mô hình One-stop Export Solution, SALER đồng hành cùng doanh nghiệp từ khâu xây dựng chiến lược sản phẩm - thị trường, chuẩn hóa dữ liệu gian hàng theo tiêu chuẩn quốc tế, tối ưu hiển thị và marketing B2B, đến theo dõi hiệu quả chuyển đổi và đào tạo đội ngũ nội bộ để doanh nghiệp có thể tự vận hành lâu dài.

Theo thống kê từ SALER, riêng trong năm 2025, đơn vị này đã hỗ trợ hơn 300 doanh nghiệp tại Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai. Nhiều doanh nghiệp ghi nhận lượng inquiry tăng gấp 2-3 lần chỉ sau khoảng 90 ngày vận hành gian hàng theo quy trình chuẩn.

Ông Vũ Hồng Khanh - đại diện SALER - chia sẻ: “Xuất khẩu số không chỉ là việc mở gian hàng trên sàn, mà là xây dựng một cấu trúc vận hành có thể mở rộng, tạo dòng doanh thu bền vững và giảm phụ thuộc vào các kênh trung gian truyền thống.”

Các chuyên gia dự báo, năm 2026 sẽ là năm bản lề khi nhiều tiêu chuẩn mới từ EU và Mỹ liên quan đến truy xuất nguồn gốc, ESG và phát triển bền vững được áp dụng rộng rãi. Trong khi đó, nguồn nhân lực chất lượng cao cho thương mại điện tử quốc tế tại Việt Nam vẫn còn hạn chế.

Theo các chuyên gia, chỉ khi doanh nghiệp chủ động đầu tư vào giá trị gia tăng sản phẩm, xây dựng thương hiệu số nhất quán, ứng dụng công nghệ trong vận hành và marketing, đồng thời hợp tác với các đối tác giàu kinh nghiệm, thì mới có thể tận dụng hiệu quả cơ hội từ thương mại điện tử xuyên biên giới trong giai đoạn tới.