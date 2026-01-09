HungHau Foods được vào 'Top 100 doanh nghiệp kiến tạo tương lai Việt Nam'

(VTC News) -

2025 là năm đầu tiên mà HungHau Foods được vinh danh VNR100, đánh dấu cột mốc đáng nhớ trên hành trình phát triển bền vững của doanh nghiệp. Giải thưởng nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

HungHau Foods hiện là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu của Việt Nam trong lĩnh vực chế biến thực phẩm và xuất khẩu nông sản nội địa ra thị trường quốc tế. HungHau Foods sở hữu 3 nhà máy hiện đại đạt chuẩn quốc tế tại Đồng Tháp và TP.HCM với tổng công suất lên đến 38.000 tấn/năm, tạo ra việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương và đảm bảo an sinh xã hội.

Thời gian qua, HungHau Foods chú trọng đầu tư công nghệ chế biến giá trị gia tăng trái cây và rau củ đông lạnh. Các sản phẩm của doanh nghiệp này đạt hàng loạt chứng nhận quốc tế uy tín như BRCGS, HACCP, ISO 22000, FDA, Halal, Kosher, GACC… để nông sản Việt Nam tự tin chinh phục các thị trường khó tính như EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc...

HungHau Foods đã xây dựng một hệ sinh thái khép kín từ vùng nguyên liệu - nhà máy - công nghệ - con người - thị trường.

Tại thị trường nội địa, HungHau Foods cung cấp đa dạng mặt hàng thực phẩm mì - nui có giá trị dinh dưỡng cao mang tinh hoa từ làng bột Sa Đéc (Đồng Tháp), cùng với dòng sản phẩm bánh công nghiệp, bánh tươi từ nguyên liệu thuần Việt và sản phẩm ống hút làm từ bột gạo thân thiện với môi trường.

Hiện doanh nghiệp cũng chú trọng R&D các dòng sản phẩm mới như: xoài Keo Đồng Tháp đông lạnh nhúng chocolate, tempura rau củ Việt Nam, …để chào bán khách quốc tế.