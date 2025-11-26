66 cơ sở sản xuất, trường học ở Hà Nội không phù hợp quy hoạch phải di dời

(VTC News) -

Tại kỳ họp thứ 28, HĐND Thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết ban hành danh mục di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở y tế, giáo dục và trụ sở các cơ quan, đơn vị trong đô thị trung tâm không phù hợp với Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố (đợt 1).

Trong đợt 1 sẽ có 66 cơ sở sản xuất, trụ sở cơ quan, đơn vị thuộc diện di dời. Trong đó, 51 cơ sở sản xuất công nghiệp và 15 trụ sở cơ quan, đơn vị.

Trong số đó, một số cơ sở sản xuất sẽ phải di dời như Nhà máy Bia Hà Nội - Tổng công ty CP Bia - rượu- nước giải khát Hà Nội; Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long; Nhà máy xe lửa Gia Lâm; Công ty bia Việt Hà.

Quang cảnh kỳ họp

Theo Nghị quyết, quỹ đất sau khi di dời UBND thành phố sẽ xây dựng kế hoạch, phương án sử dụng cụ thể. Trong đó, tại khu vực nội đô lịch sử sẽ ưu tiên xây dựng không gian, công trình công cộng, không xây dựng nhà ở.

Tại khu vực khác ở đô thị trung tâm, sẽ ưu tiên xây dựng công trình dịch vụ, công cộng, văn hóa, công viên cây xanh, hạ tầng thiết yếu phục vụ dân cư, bảo đảm đáp ứng tiêu chuẩn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội đề nghị UBND thành phố khẩn trương xây dựng biện pháp và lộ trình di dời các cơ sở trong đô thị trung tâm không phù hợp. Trong đó, quy định rõ các biện pháp cụ thể, cơ chế hỗ trợ về tài chính, đất đai, lộ trình di dời cụ thể, nguyên tắc sử dụng quỹ đất sau khi di dời; tính khả thi và trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, lập danh mục các cơ sở, trụ sở các cơ quan, đơn vị trong đô thị trung tâm không phù hợp quy hoạch trình HĐND thành phố ban hành các đợt tiếp theo.

Báo cáo tiếp thu, đại diện UBND TP Hà Nội cho rằng, việc xây dựng quy định về biện pháp, lộ trình di dời các cơ sở, trụ sở cơ quan, đơn vị không phù hợp quy hoạch là cần thiết.

Các cơ quan chuyên môn của thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, đảm bảo tính khả thi thực hiện di dời để trình HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp tiếp theo.