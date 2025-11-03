6 thói quen buổi sáng giúp thận khoẻ mạnh

(VTC News) -

Thận hoạt động liên tục để lọc máu, loại bỏ chất thải và dịch thừa khỏi cơ thể, đồng thời cân bằng điện giải, ổn định huyết áp, sản xuất hormone thiết yếu. Duy trì thói quen lành mạnh vào buổi sáng hỗ trợ chức năng thận trong suốt cả ngày.

Bổ sung nước

Báo Lao động dẫn nguồn trang ASN cho biết, sau giấc ngủ đêm từ 6 đến 8 tiếng, cơ thể không được bổ sung nước, trong khi vẫn diễn ra các hoạt động trao đổi chất và đào thải qua mồ hôi, hơi thở, nước tiểu. Vì vậy, khi thức dậy, cơ thể thường ở trong trạng thái thiếu nước nhẹ.

Trước hết, nước là yếu tố thiết yếu giúp thận lọc máu và đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Khi thiếu nước, nồng độ các chất cặn bã trong máu và nước tiểu tăng lên, khiến thận phải làm việc vất vả hơn.

Uống nước ngay sau khi thức dậy giúp pha loãng nồng độ này, giảm áp lực lọc máu cho thận, đồng thời tăng lưu lượng nước tiểu để đào thải độc tố tích tụ qua đêm. Nhờ đó, nguy cơ hình thành sỏi thận và viêm đường tiết niệu cũng được hạn chế đáng kể.

Thứ hai, uống nước buổi sáng giúp cân bằng dịch thể và ổn định huyết áp. Nước tham gia trực tiếp vào quá trình tuần hoàn máu, hỗ trợ vận chuyển oxy và dưỡng chất đến thận. Khi máu lưu thông tốt, các tế bào thận nhận đủ năng lượng để thực hiện chức năng lọc và điều tiết nước, muối trong cơ thể. Đây là yếu tố cơ bản giúp duy trì sức khỏe thận lâu dài.

Thói quen uống nước ấm ngay khi thức dậy mỗi sáng còn kích thích hệ tiêu hóa, thanh lọc gan và cải thiện làn da, gián tiếp góp phần giảm gánh nặng chuyển hóa cho thận.

Bổ sung nước vào buổi sáng khi mới thức dậy giúp thận khoẻ hơn

Chạy bộ

Báo VnExpress dẫn nguồn trang Healthline cho biết, tập thể dục thường xuyên, vừa phải có thể giúp duy trì chức năng thận và làm chậm sự tiến triển của bệnh thận bằng cách giảm áp lực lên các cơ quan.

Chạy bộ có lợi cho thận bằng cách cải thiện lưu lượng máu, kiểm soát cân nặng, giảm áp lực cho thận và hỗ trợ sức khỏe tổng thể của thận. Nó cũng hỗ trợ giảm nguy cơ mắc các bệnh có thể gây tổn thương cơ quan này như tiểu đường, tăng huyết áp.

Ăn sáng lành mạnh

Các bữa sáng giàu dinh dưỡng bao gồm trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và chất béo lành mạnh để nuôi dưỡng thận, cung cấp đủ dưỡng chất cần thiết cho thận duy trì chức năng suốt cả ngày. Ưu tiên các thực phẩm có lợi như quả mọng, rau xanh và dầu ô liu.

Chúng giàu vitamin, chất chống oxy hóa, hợp chất thực vật giúp giảm viêm và cung cấp nền tảng dinh dưỡng lành mạnh giúp thận hoạt động tối ưu. Tránh các thực phẩm có hàm lượng natri cao vào buổi sáng như xúc xích, thực phẩm chế biến sẵn... để ngăn giữ nước, giảm áp lực cho cơ quan này.

Theo dõi màu nước tiểu

Một cách để đánh giá sức khỏe thận là quan sát nước tiểu. Nước tiểu màu vàng nhạt cho thấy cơ thể đủ nước, nước tiểu sẫm màu có thể báo hiệu tình trạng mất nước hoặc các vấn đề sức khỏe khác.

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn nguồn trang Webmd cho biết, theo TS. Vijay Patel, chuyên gia bệnh thận tại Mumbai, Ấn Độ nên cảnh giác với dấu hiệu nước tiểu sẫm màu và tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa thận nếu thay đổi này kéo dài dai dẳng.

Uống trà thảo mộc

Các loại trà thảo mộc như trà rễ bồ công anh hoặc trà tầm ma rất tốt cho sức khỏe thận. Những loại trà này giúp đào thải độc tố và giảm viêm.

Cách pha chế trà bồ công anh:

- Hãm một thìa cà phê rễ bồ công anh khô trong nước sôi từ 5 - 7 phút.

- Uống khi còn ấm, nhưng hãy tham khảo ý kiến bác sĩ nếu bạn có bất kỳ bệnh lý nào từ trước.

Hạn chế caffeine vào buổi sáng

Một tách cà phê có thể giúp cơ thể khởi đầu ngày mới đầy năng lượng, nhưng tiêu thụ quá nhiều có thể làm gây mất nước và áp lực lên thận. Do đó, điều quan trọng là liều lượng vừa phải và chỉ nên uống một tách cà phê hoặc trà mỗi ngày đồng thời uống nhiều nước.