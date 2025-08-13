10 thói quen giúp bảo vệ thận khoẻ mạnh

(VTC News) -

Thận đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự sống, giúp điều chỉnh nồng độ pH và điện giải trong máu, sản xuất hormone điều hòa huyết áp, cải thiện mật độ xương và kiểm soát sản xuất hồng cầu.

Thận suy yếu sẽ không thể thực hiện được chức năng, dẫn đến ứ trệ chất độc, gây tổn thương thận và ảnh hưởng đến các cơ quan khác trong cơ thể.

Theo ThS.BS.CKII Hà Tuấn Hùng, khoa Nội thận - Lọc máu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, mọi người có thể phòng ngừa các bệnh về thận bằng cách thay đổi lối sống và thực hiện các thói quen lành mạnh mỗi ngày.

1. Duy trì cân nặng phù hợp

Thừa cân, béo phì làm tăng áp lực lên thận, đồng thời làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tiểu đường và cao huyết áp, vốn là hai nguyên nhân hàng đầu gây suy thận. Do đó, việc duy trì cân nặng hợp lý thông qua chế độ ăn uống cân bằng và tập luyện thể dục thường xuyên là rất quan trọng.

2. Quản lý đường huyết

Đường huyết cao có thể gây tổn thương các mạch máu nhỏ bên trong thận, làm ảnh hưởng đến chức năng lọc của thận. Người bệnh tiểu đường nên kiểm soát lượng đường trong máu bằng cách ăn uống lành mạnh, tập thể dục và dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

3. Kiểm soát huyết áp

Huyết áp cao có thể âm thầm gây tổn thương thận mà không có triệu chứng rõ ràng. Bạn nên tập thể dục đều đặn, ăn ít chất béo và muối, đồng thời hạn chế bia rượu, chất kích thích để phòng tránh cao huyết áp. Việc theo dõi huyết áp hàng ngày và dùng thuốc theo tư vấn của bác sĩ là cần thiết nếu bạn đã bị cao huyết áp.

4. Hạn chế bia rượu

Sử dụng bia rượu quá mức sẽ khiến thận phải làm việc quá tải để lọc độc tố, gây tổn thương lâu dài. Ngoài ra, bia rượu còn gây mất cân bằng nước và điện giải, làm tăng nguy cơ suy thận, đặc biệt ở người có bệnh cao huyết áp hoặc tiểu đường.

5. Tập thể dục thường xuyên

Tập thể dục giúp kiểm soát cân nặng, huyết áp, cholesterol, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tiểu đường và thận. Dành ít nhất 30 phút mỗi ngày cho các hoạt động như đi bộ, chạy bộ, bơi lội sẽ giúp cải thiện tuần hoàn máu, hỗ trợ chức năng thận và tăng cường sức đề kháng.

6. Ăn uống lành mạnh

Chế độ ăn uống lành mạnh cung cấp đầy đủ dinh dưỡng và chất xơ cần thiết cho cơ thể. Bạn nên hạn chế thực phẩm chứa nhiều đường, dầu mỡ, đồ ăn chế biến sẵn vì chúng chứa nhiều muối và chất béo không lành mạnh. Thay vào đó, hãy ưu tiên các loại thực phẩm từ thực vật như trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, protein và chất béo lành mạnh.

7. Không hút thuốc lá

Hút thuốc lá làm tổn thương mạch máu, suy giảm khả năng lọc máu của thận và tăng nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính. Bỏ thuốc lá không chỉ bảo vệ thận mà còn cải thiện sức khỏe tim mạch, phổi và giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh lý khác.

8. Quản lý căng thẳng

Căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tổng thể. Dành thời gian cho các hoạt động thư giãn như thiền, yoga, nghe nhạc hoặc giải trí nhẹ nhàng sẽ giúp giảm stress, cải thiện tâm lý và hỗ trợ bảo vệ thận.

9. Uống đủ nước

Nước giúp loại bỏ độc tố khỏi thận và duy trì cân bằng điện giải. Uống đủ 2-3 lít nước mỗi ngày (tùy nhu cầu cơ thể) sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh thận, đặc biệt là sỏi thận. Bạn có thể dựa vào màu sắc của nước tiểu để điều chỉnh lượng nước nạp vào cơ thể sao cho phù hợp, tốt nhất là nước tiểu màu vàng nhạt.

10. Kiểm tra sức khỏe định kỳ

Theo bác sĩ Hùng, bệnh thận ở giai đoạn sớm thường không có triệu chứng rõ ràng. Các dấu hiệu ban đầu dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý khác, khiến bệnh tiến triển nặng mà không được phát hiện kịp thời. Việc khám sức khỏe định kỳ, bao gồm xét nghiệm máu và nước tiểu, đo huyết áp và siêu âm, là cách hiệu quả để phát hiện sớm các dấu hiệu tổn thương thận.

Nếu bạn có các triệu chứng như tiểu đêm nhiều, tiểu ít hoặc có máu, sưng phù ở chân, tay, cảm giác mệt mỏi kéo dài, chán ăn, khó tập trung... hãy đến gặp bác sĩ để được kiểm tra và tư vấn.