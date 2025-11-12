Cách tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên ứng dụng VNeID

(VTC News) -

VNeID là ứng dụng do Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (Bộ Công an) phát triển, chứa mã định danh cá nhân và tích hợp nhiều loại giấy tờ quan trọng như căn cước, giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm xã hội...

Mới đây, VNeID có bản cập nhật mới (phiên bản 2.2.4) với 7 điều chỉnh, bổ sung tính năng quan trọng nhằm nâng cao trải nghiệm và tiện ích cho người dân. Đáng chú ý, phiên bản này bổ sung tích hợp cung cấp thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Để cập nhật tính năng này, người dùng ứng dụng VNeID chỉ cần thực hiện những thao tác đơn giản sau:

Bước 1: Truy cập vào ứng dụng VNeID đã đăng ký định danh mức 2, chọn mục Dịch vụ khác, tiếp theo chọn mục Cung cấp thông tin cho CQNN.

Bước 2: Nhập passcode. Trong mục Cung cấp thông tin cho cơ quan Nhà nước chọn Tạo mới. Việc cung cấp thông tin cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền này nhằm phục vụ công tác xác minh, kiểm tra, đối chiếu và xử lý thông tin.

Bước 3: Sau khi nhập vào Tạo mới, chọn loại thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tại đây, bạn điền đầy đủ và chính xác những thông tin mà ứng dụng yêu cầu và xác nhận các thông tin cung cấp là đúng.

Theo quy định tại Nghị định 280/2025 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/11, người dân khi đi làm thủ tục chứng thực (chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký...) sẽ không còn phải xuất trình bản chính hoặc bản sao các giấy tờ, tài liệu nếu thông tin đó đã được tích hợp hợp lệ trên ứng dụng VNeID.

Vì vậy, khi tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên ứng dụng VNeID, người dân chỉ cần xuất trình thông tin trên ứng dụng VNeID để cán bộ tư pháp kiểm tra, thay vì phải mang theo hàng loạt giấy tờ gốc như trước đây.