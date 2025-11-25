500 CEO 'hiến kế' để Việt Nam, TP.HCM đón đầu những cơ hội mới

(VTC News) -

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, chương trình CEO 500 - TEA Connect với chủ đề "TP.HCM - hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số" đã diễn ra với sự tham dự của các CEO đến từ những doanh nghiệp lớn.

Hơn 500 CEO của các doanh nghiệp lớn đã tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 tại TP.HCM. (Ảnh: Đại Việt)

Tại diễn đàn, các CEO trình bày nhận định về sự phát triển kinh tế của TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung cũng như “hiến kế” để Việt Nam có thể đón đầu những cơ hội mới.

Ông Larry Hu, Giám đốc điều hành Amazon Global Selling Đông Nam Á, cho biết, doanh nghiệp này cam kết sẽ đồng hành lâu dài trong việc hỗ trợ nhà sản xuất, nhà khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế số Việt Nam.

Ông Larry Hu cho rằng, châu Á đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ, không chỉ giữ vai trò là “công xưởng của thế giới” mà còn trỗi dậy như một trung tâm thương mại số. Trong dòng chảy đó, Việt Nam nổi bật nhờ năng lực sản xuất mạnh mẽ, lực lượng lao động trẻ và tinh thần khởi nghiệp cao. Việt Nam trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của khu vực.

"TP.HCM và vùng phụ cận từ lâu đã là trung tâm sản xuất lớn với các mặt hàng điện tử, dệt may đến hàng tiêu dùng, tạo nền tảng vững chắc để hình thành một hệ sinh thái đổi mới và thương mại số mới của Việt Nam", ông Larry Hu nói.

Trên cơ sở đó, Amazon định hướng đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam thông qua ba nhóm giải pháp gồm: trao quyền bằng tri thức toàn cầu và chuyển đổi số; chuẩn hoá vận hành để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế; mở rộng hệ sinh thái logistics xuyên biên giới.

Theo đại diện Amazon, mục tiêu của các chương trình này là giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận thị trường toàn cầu dễ dàng hơn, tối ưu chi phí và nâng cao chất lượng.

Amazon cũng vừa ra mắt trung tâm logistics tại TP.HCM (AGL) với quy mô như một trung tâm logistics khu vực. Trung tâm này giúp doanh nghiệp gửi hàng trực tiếp từ Việt Nam đến các kho của Amazon trên toàn cầu, rút ngắn thời gian, giảm chi phí và tăng khả năng tiếp cận khách hàng tại Mỹ, châu Âu và các thị trường lớn khác. Việc ra mắt AGL cũng phù hợp với định hướng đưa TP.HCM trở thành trung tâm kinh tế - logistics - đổi mới sáng tạo của khu vực.

Các CEO trao đổi trực tiếp với lãnh đạo Chính phủ, các Bộ ngành và TP.HCM. (Ảnh: Đại Việt)

Trong khi đó, tiến sĩ Bruno Wu - Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Dương Quang Thất Tinh (Sun Seven Stars Group) - cho biết, đơn vị này có thể cung cấp 1.000 - 2.000 mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) để có thể sử dụng, triển khai cho hơn 20 ngành công nghiệp khác nhau tại TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

Theo CEO này, dữ liệu là “thế hệ tài sản mới” và muốn biến dữ liệu thành tài sản thực sự thì các doanh nghiệp phải áp dụng đầy đủ các nguyên tắc: định giá (pricing), xếp hạng (rating), đánh giá rủi ro (insurance) và bảo mật (security). Ông đề xuất Việt Nam và các đơn vị trong hệ sinh thái bắt đầu tiếp cận dữ liệu theo tư duy này.

Ông Võ Hoàng Hải, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nam Á (Nam A Bank) nêu quan điểm: trung tâm tài chính có thể trở thành một nền tảng xúc tác để thu hút vốn xanh nước ngoài và thúc đẩy chương trình nghị sự về phát triển bền vững của TP.HCM.

Ngân hàng này sẽ tập trung ngắn gọn vào ba sáng kiến đó là: Tài chính chuỗi cung ứng xanh; Giao dịch tín chỉ carbon; Nền tảng giao dịch hàng hóa môi trường, giúp định vị TP.HCM là một trung tâm tài chính xanh và bền vững kỹ thuật số trong khu vực.

Các CEO và chuyên gia lắng nghe ý kiến cũng như hiến kế để TP.HCM phát triển. (Ảnh: Đại Việt)

Liên quan đến việc chuyển đổi số, ông Hiro Miura, Giám đốc Nokia Việt Nam chia sẻ, đơn vị này hiện cung cấp gần 50% hệ thống vô tuyến di động cho các nhà mạng trong nước, đồng thời cung cấp các ứng dụng lõi mạng, giải pháp đám mây và nhiều nền tảng số phục vụ doanh nghiệp cũng như các cơ quan công quyền.

Đại diện Nokia đánh giá, TP.HCM đang có đầy đủ điều kiện để trở thành một siêu đô thị thông minh toàn cầu và Nokia mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác cùng Việt Nam và TP.HCM xây dựng tương lai số bền vững và đột phá.

Đối với việc phát triển bền vững, đại diện PepsiCo cho rằng, Việt Nam cần 3 yếu tố gồm: khung chính sách phù hợp và có tính khuyến khích; hạ tầng thu gom - tái chế hiện đại thông qua mô hình hợp tác công - tư và một thị trường đủ mạnh cho nguyên liệu tái chế nhằm khép kín vòng đời vật liệu. Khi có 3 yếu tố này, nền kinh tế tuần hoàn của Việt Nam mới phát triển.

Đại diện PepsiCo khẳng định, cộng đồng doanh nghiệp hoàn toàn sẵn sàng đồng hành cùng Chính phủ và các đối tác để đưa Việt Nam trở thành hình mẫu về kinh tế tuần hoàn trong khu vực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh và tương lai sạch hơn.