5 tư thế yoga tốt cho phổi

(VTC News) -

Dung tích và chức năng của phổi thường bắt đầu giảm dần từ độ tuổi ngoài 25. Tình trạng này có thể nghiêm trọng hơn nếu mắc các bệnh lý như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD), gây ra khó thở. Việc duy trì luyện tập các tư thế yoga đều đặn sẽ giúp tăng dung tích phổi, hỗ trợ hít thở dễ dàng hơn và cải thiện sự kết nối với hơi thở.

Tập yoga mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe thể chất. (Ảnh: Healthshots)

Theo Himalayan Siddhaa Akshar - chuyên gia Yoga (Ấn Độ), dưới đây là 5 tư thế yoga giúp mở rộng dung tích phổi, tăng khả năng hô hấp và mang lại hơi thở sâu hơn.

Bhujangasana (Tư thế rắn hổ mang)

Những tư thế uốn cong lưng nhẹ, điển hình như Bhujangasana, tác dụng mở rộng vùng lồng ngực, hỗ trợ việc hít thở sâu hơn. Khi nâng ngực lên đồng thời giữ cho vai được thư giãn, tư thế này giúp phổi tiếp nhận oxy đầy đủ và hiệu quả.

Cách thực hiện:

Nằm úp mặt xuống thảm.

Đặt lòng bàn tay dưới vai.

Hít vào và từ từ nâng ngực lên khỏi sàn, giữ khuỷu tay cong một góc 90 độ.

Giữ tư thế trong 15-30 giây, hít thở sâu, sau đó từ từ hạ người xuống.

Setu Bandhasana (Tư thế cây cầu)

Nâng hông sẽ giúp mở rộng lồng ngực và cải thiện lưu thông máu. Tư thế này không chỉ giúp phổi hoạt động khỏe mạnh mà còn tăng cường các cơ xung quanh lồng ngực.

Cách thực hiện:

Nằm ngửa, đầu gối cong và bàn chân đặt phẳng trên sàn, rộng bằng hông.

Đặt hai tay xuôi theo thân, lòng bàn tay úp xuống.

Khi hít vào, nâng hông lên về phía trần nhà, xoay vai về phía sau.

Giữ nguyên trong 30 giây, tập trung vào hơi thở.

Dhanurasana (Tư thế cây cung)

Tư thế uốn cong lưng này thúc đẩy sự linh hoạt ở vùng ngực, tăng cường khả năng hô hấp.

Cách thực hiện:

Nằm sấp, hai tay dọc theo cơ thể.

Gập đầu gối và dùng tay nắm lấy mắt cá chân.

Khi hít vào, hãy nâng ngực và đùi lên khỏi mặt đất, tạo thành hình cánh cung với cơ thể.

Giữ nguyên tư thế trong 15-30 giây, hít thở sâu vào ngực.

Tadasana (Tư thế ngọn núi)

Tư thế Tadasana thúc đẩy sự căn chỉnh cột sống tự nhiên và mở rộng lồng ngực. Bài tập này cũng là một bài tập giúp bạn tiếp đất, thúc đẩy hơi thở đều đặn.

Cách thực hiện:

Đứng thẳng, hai chân khép lại và hai tay đặt xuôi theo thân.

Hít vào và giơ hai tay qua đầu, hướng các ngón tay lên trên.

Giữ vai thư giãn và căn chỉnh đầu thẳng hàng với cột sống.

Giữ nguyên tư thế trong 30 giây trong khi thực hành hít thở chánh niệm.

Dwi khand pranayama (kỹ thuật thở luân phiên)

Bài tập thở nhẹ nhàng này hỗ trợ điều chỉnh hơi thở và tăng cường khả năng kiểm soát, có lợi cho hệ hô hấp, đánh thức sức mạnh bên trong.

Cách thực hiện:

Ngồi thoải mái với cột sống thẳng và vai thư giãn.

Tập trung vào hơi thở của bạn, hít vào theo hai nhịp đều đặn và thở ra theo hai nhịp bằng nhau.

Tiếp tục lặp lại và luyện tập.