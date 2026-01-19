5 thực phẩm giàu magie giúp mọc tóc

(VTC News) -

Để sở hữu mái tóc bóng mượt và chắc khỏe, việc bổ sung đầy đủ dưỡng chất là yếu tố then chốt, trong đó magie giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Khoáng chất này không chỉ giúp giảm căng thẳng mà còn tham gia vào hơn 300 phản ứng sinh hóa của cơ thể, góp phần duy trì sức khỏe của nang tóc và da đầu.

Thiếu magie gây rụng tóc, da đầu nguy cơ viêm. Ngược lại, bổ sung thực phẩm giàu magie giúp mọc tóc, cải thiện lưu thông máu, nuôi dưỡng nang tóc và hỗ trợ tóc khỏe. Theo Times of India, dưới đây là 5 loại thực phẩm giàu magie nên bổ sung hằng ngày để chăm sóc mái tóc từ bên trong.

Magie đóng vai trò quan trọng đối với mái tóc (Ảnh: Times of India)

Rau chân vịt

Rau chân vịt là một trong những loại rau giàu dưỡng chất giúp nuôi dưỡng tóc từ bên trong. Thực phẩm này chứa nhiều magie, sắt, folate cùng các vitamin A và C, có tác dụng hỗ trợ nang tóc chắc khỏe và hạn chế gãy rụng.

Magie trong rau chân vịt giúp thúc đẩy quá trình tổng hợp protein – yếu tố quan trọng cấu tạo nên sợi tóc, giúp nang tóc hấp thu tốt hơn các dưỡng chất cần thiết, giảm rụng tóc tự nhiên. Loại rau này cũng rất dễ chế biến, có thể dùng xào, xay sinh tố hoặc trộn salad, là lựa chọn phù hợp để bổ sung vào chế độ ăn hằng ngày nhằm hỗ trợ tóc mọc khỏe.

Hạnh nhân

Hạnh nhân là nguồn cung cấp magie, biotin và vitamin E - những khoáng chất tốt cho tóc. Một nắm nhỏ hạnh nhân (khoảng 23 hạt) đã cung cấp khoảng 76 mg magie. Loại hạt này còn giúp chống lại áp lực oxy hóa - một yếu tố chính gây ra tình trạng lão hóa tóc sớm và tóc mỏng.

Bạn có thể ăn trực tiếp như một món ăn nhẹ, thêm vào yến mạch hoặc sử dụng bơ hạnh nhân. Ngoài ra, ăn hạnh nhân còn mang lại cho mái tóc độ bóng tự nhiên và sự chắc khỏe.

Quả bơ

Trong quả bơ có magie, vitamin E và các chất béo lành mạnh giúp nuôi dưỡng nang tóc sâu từ bên trong. Magie hỗ trợ sản xuất keratin - loại protein hình thành nên cấu trúc của tóc. Nó cũng giúp cân bằng việc sản xuất dầu trên da đầu, làm giảm gàu và tình trạng khô xơ.

Các chất béo trong quả bơ thẩm thấu vào thân tóc để tăng cường sức mạnh và dưỡng ẩm cho tóc từ bên trong. Bạn hãy thêm bơ vào món salad, làm sinh tố hoặc sử dụng bơ làm mặt nạ ủ tóc để tăng thêm hiệu quả dưỡng tóc.

Hạt bí ngô

Hạt bí ngô tuy nhỏ bé nhưng lại chứa rất nhiều magie, kẽm và axit béo omega-3 - những yếu tố thiết yếu cho sự phát triển của tóc khỏe mạnh. Kẽm giúp phục hồi các mô bị tổn thương và làm chắc khỏe thân tóc.

Bạn có thể rắc loại hạt này lên sữa chua, xay cùng sinh tố hoặc ăn hạt rang như một món ăn nhẹ giòn tan. Loại hạt này đặc biệt hữu ích cho những người đang gặp tình trạng tóc thưa mỏng do mất cân bằng nội tiết tố.

Hạt đậu đen

Đậu đen là nguồn protein thực vật tuyệt vời, đồng thời cũng chứa hàm lượng magie và sắt cao - chất dinh dưỡng thúc đẩy mái tóc chắc khỏe. Thêm đậu đen vào chế độ ăn uống không chỉ hỗ trợ mái tóc mà còn tốt cho sức khỏe tổng thể của bạn.