5 thói quen vào buổi tối tốt cho tiêu hoá và ngủ ngon hơn

(VTC News) -

Nhiều người từng trải qua cảm giác trằn trọc, khó ngủ hoặc đầy bụng sau bữa tối muộn. Ít ai biết rằng những thói quen tưởng chừng vô hại như ăn khuya, nằm ngay sau khi ăn hay sử dụng đồ cay nóng vào buổi tối lại có thể gây ảnh hưởng lớn đến tiêu hóa và giấc ngủ.

Khi cơ thể phải hoạt động quá mức để tiêu hóa thức ăn, não bộ khó đạt được trạng thái thư giãn cần thiết, khiến giấc ngủ nông và kém phục hồi.

Bằng cách điều chỉnh thời gian ăn, lựa chọn món phù hợp và duy trì vài hoạt động nhẹ nhàng trước khi ngủ, bạn có thể giúp hệ tiêu hóa làm việc hiệu quả hơn, từ đó cải thiện chất lượng giấc ngủ một cách tự nhiên.

Đi ngủ đúng giờ

Báo Pháp luật TP.HCM dẫn nguồn trang Hindustantimes cho biết, bạn nên tập cho mình một thói quen đi ngủ đúng giờ, không nên ngủ quá muộn khiến chất lượng giấc ngủ của bạn sẽ bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, bạn nên kết thúc bữa tối 2-3 giờ trước khi đi ngủ để hỗ trợ tiêu hóa và tránh khó chịu.

Lựa chọn thực phẩm giàu dinh dưỡng

Duy trì thói quen lành mạnh sẽ giúp bạn có một hệ tiêu hoá khoẻ mạnh và ngủ ngon hơn

Đây cũng là một thói quen quan trọng để giúp bạn có giấc ngủ ngon hơn. Bởi lựa chọn thực phẩm giàu chất dinh dưỡng sẽ giúp tăng cường melatonin và bạn sẽ có giấc ngủ ngon.

Bạn có thể ăn một số thực phẩm giúp ngủ ngon như thực phẩm giàu magiê (ví dụ: các loại hạt) và melatonin (ví dụ: quả anh đào).

Ngủ nghiêng về bên trái

Tư thế ngủ ảnh hưởng đến cách cơ thể đào thải chất thải. Ngủ nghiêng về bên trái, lúc này trọng lực có thể đưa chất thải đi qua đại tràng lên, sau đó vào đại tràng ngang và cuối cùng đổ vào đại tràng xuống, giúp dễ dàng đi vệ sinh vào buổi sáng.

Giảm căng thẳng

Báo VnExpress dẫn nguồn trang Livestrong cho biết, căng thẳng ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể, trong đó có hệ tiêu hóa. Khi căng thẳng, hệ thần kinh trung ương ngừng lưu thông máu, gây co cơ và khó tiêu, tác động tiêu cực tới nhu động ruột, gây ra các vấn đề về tiêu hóa như trào ngược dạ dày, viêm đại tràng.

Một số cách giúp đường ruột hoạt động ổn định là đọc sách, nghe nhạc hoặc thử các bài tập thư giãn như yoga, thiền, tịnh tâm...

Tập thở sâu

Hít thở sâu và chậm có thể giúp thư giãn hệ thần kinh, giảm căng thẳng dạ dày và báo hiệu cơ thể tập trung vào tiêu hóa thay vì căng thẳng.

Thở bằng cơ hoành giúp kích thích dây thần kinh phế vị, đóng vai trò rất lớn trong việc kiểm soát tiêu hóa. Chỉ cần hít vào chậm rãi qua mũi trong bốn nhịp, nín thở trong bốn nhịp và thở ra nhẹ nhàng qua miệng trong sáu nhịp. Thói quen này giúp cơ thể bình tĩnh, tiêu hóa hiệu quả hơn và hỗ trợ sức khỏe đường ruột nói chung.