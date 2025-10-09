5 lỗi trang phục dễ khiến bạn thất bại khi phỏng vấn xin việc

(VTC News) -

Tiến sỹ George Sik, người có hơn 25 năm nghiên cứu về hành vi nơi công sở ở Anh, cho biết ấn tượng đầu tiên được hình thành chỉ trong 7 giây đầu tiên. Và trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, trang phục chính là yếu tố tác động mạnh mẽ nhất.

“Trang phục không phải là tất cả, nhưng nó là cái khung định hình cách người khác nhìn nhận bạn. Một lựa chọn sai có thể khiến người đối diện hiểu nhầm con người bạn trước khi bạn kịp nói một lời", ông nói.

Tiến sỹ George và Julian Nelson - chuyên gia về phong cách và là người sáng lập thương hiệu giày dép công sở A Fine Pair of Shoes (Vương quốc Anh) - chỉ ra 5 lỗi trang phục phổ biến nhất mà các ứng viên nên tránh nếu không muốn “mất điểm” trong buổi phỏng vấn.

Mặc đồ trắng hoặc họa tiết quá rối mắt

Màu trắng thường được xem là biểu tượng của sự chuyên nghiệp và sạch sẽ nhưng theo Tiến sỹ George, nó có thể tạo ra hiệu ứng ngược.

“Màu trắng khiến người đối diện liên tưởng đến bệnh viện, mang cảm giác vô trùng, xa cách thay vì thân thiện", ông lý giải. Ngoài ra, màu trắng rất dễ lộ vết bẩn, một rủi ro không đáng có trong tình huống vốn đã căng thẳng như phỏng vấn.

Tương tự, họa tiết rườm rà hay hoa văn lớn cũng có thể gây nhiễu thị giác. Bộ não con người vốn tìm kiếm sự trật tự, và khi đối diện với trang phục quá phức tạp, người phỏng vấn có thể vô thức cảm thấy bạn thiếu gọn gàng, thiếu kiểm soát.

Các chuyên gia gợi ý lựa chọn màu xanh, tông màu gợi lên sự tự tin, đáng tin cậy và chuyên nghiệp. Áo sơ mi xanh nhạt cài cúc luôn là lựa chọn an toàn. Nếu muốn tạo điểm nhấn, màu tím nhạt (tử đinh hương) cũng là lựa chọn tinh tế, giúp bạn nổi bật mà không quá phô trương.

Một số lỗi trang phục có thể khiến bạn mất việc.

Giày dép không phù hợp hoặc khó đi

Một đôi giày mới cứng, giày cao gót quá cao hoặc giày thể thao quá xuề xòa đều là “điểm trừ” trong mắt nhà tuyển dụng.

Julian Nelson cho rằng, giày dép thể hiện sự chuẩn bị và phong thái của ứng viên: “Giày sạch, được chọn kỹ càng thể hiện sự sẵn sàng. Ngược lại, nếu bạn bước đi khập khiễng vì đau chân hoặc loạng choạng trên đôi cao gót, điều đó phản ánh sự thiếu chắc chắn".

Giày lười da mềm là lựa chọn hoàn hảo, vừa tiện dụng, vừa toát lên vẻ lịch sự, lại đang là xu hướng giày công sở mùa thu.

Trang sức gây mất tập trung

Đôi hoa tai lủng lẳng hay chiếc nhẫn quá khổ có thể khiến người đối diện bị phân tâm khỏi lời nói của bạn. Tiến sỹ George nhấn mạnh: “Người phỏng vấn không nên bị cuốn theo bất cứ chi tiết nào khác ngoài những gì bạn đang chia sẻ".

Do đó, thay vì đeo quá nhiều phụ kiện, hãy chọn điểm nhấn tinh tế, một đôi bông tai tròn nhỏ, vòng cổ mảnh nhiều lớp hoặc mặt dây chuyền nhỏ gọn. Sự đơn giản mang lại cảm giác thanh lịch và tập trung.

Đơn giản không đồng nghĩa với tẻ nhạt, bạn có thể thể hiện cá tính qua chất liệu, hình khối hoặc họa tiết nhỏ, miễn sao không gây rối mắt.

Túi xách cũ kỹ hoặc quá nhồi nhét

Nhiều người thường chú ý đến bộ vest chỉn chu mà bỏ quên chiếc túi xách hoặc ba lô mang theo. Nhưng đây lại là chi tiết phản ánh phong cách sống và thói quen tổ chức của bạn.

“Một chiếc túi phồng căng, bừa bộn có thể khiến bạn trông thiếu ngăn nắp", Julian cảnh báo. Thay vào đó, hãy chọn cặp tài liệu hoặc túi xách dáng mỏng, có cấu trúc rõ ràng, giúp bạn toát lên vẻ chuyên nghiệp và gọn gàng.

Tiến sỹ George bổ sung: “Chiếc túi phù hợp không chỉ thể hiện sự tôn trọng với người phỏng vấn, mà còn cho thấy bạn nghiêm túc với chính bản thân".

Nếu muốn tiết kiệm, bạn hoàn toàn có thể tìm được những mẫu túi hợp thời trang, kiểu dáng như hàng hiệu tại các cửa hàng phổ thông mà không cần chi tiêu quá tay.

Sử dụng đồng hồ thông minh trong buổi phỏng vấn

Dù tiện lợi, đồng hồ thông minh có thể là thủ phạm khiến bạn trông mất tập trung. “Ngay cả khi không kiểm tra tin nhắn, chỉ cần bạn liếc nhìn cổ tay liên tục cũng tạo cảm giác đang thiếu tập trung", Tiến sỹ George nói. Ông khuyên để thiết bị này trong túi xách hoặc tắt thông báo trước khi bước vào phòng phỏng vấn. Việc này không chỉ giúp bạn tránh ánh nhìn lúng túng mà còn cho thấy sự chuyên nghiệp và tôn trọng người đối diện.

Thay cho smartwatch, hãy đeo chiếc đồng hồ kim truyền thống, vừa thanh lịch vừa giúp bạn kiểm soát thời gian một cách kín đáo.

Theo các chuyên gia, chọn trang phục phù hợp không chỉ để đẹp mắt mà còn là một phần của giao tiếp phi ngôn ngữ. Nó thể hiện mức độ chuẩn bị, thái độ nghiêm túc và sự tôn trọng với nhà tuyển dụng. Bộ trang phục gọn gàng, màu sắc hài hòa, phụ kiện vừa đủ và giày dép sạch sẽ có thể giúp bạn tăng đáng kể cơ hội tạo ấn tượng tích cực.

“Bạn không cần ăn mặc quá cầu kỳ, chỉ cần thể hiện rằng mình đã đầu tư cho buổi phỏng vấn. Điều đó nói lên nhiều hơn bất cứ lời nào bạn nói ra", Tiến sỹ George kết luận.

Dù bạn chọn vest, áo sơ mi hay váy công sở, hãy nhớ rằng tự tin mới là món phụ kiện quan trọng nhất; bởi khi bạn cảm thấy thoải mái trong trang phục của mình, sự chuyên nghiệp sẽ tự nhiên tỏa sáng.