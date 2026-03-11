(VTC News) -

Những căn hộ có diện tích khiêm tốn ngày càng phổ biến tại các đô thị lớn. Tuy nhiên, việc trang trí không hợp lý có thể khiến không gian vốn nhỏ trở nên chật chội, bí bách và thiếu thẩm mỹ. Theo các chuyên gia thiết kế nội thất, chỉ cần mắc một vài sai lầm phổ biến trong trang trí, căn nhà có thể mất đi sự thoải mái và cảm giác rộng rãi cần thiết.

Dưới đây là những lỗi nên tránh khi trang trí nhà nhỏ.

Quá nhiều đồ nội thất

Một trong những sai lầm phổ biến nhất là sử dụng quá nhiều đồ nội thất trong không gian nhỏ. Nhiều gia đình muốn căn nhà đầy đủ tiện nghi nên mua sắm nhiều bàn, ghế, tủ hoặc kệ trang trí. Tuy nhiên, việc đặt quá nhiều vật dụng sẽ khiến căn phòng trở nên chật chội, khó di chuyển và thiếu sự thông thoáng.

Quá nhiều đồ nội thất khiến căn nhà chật chội. (Ảnh: Decorilla)

Với những căn hộ diện tích nhỏ, nên ưu tiên các món đồ nội thất thực sự cần thiết và có thiết kế gọn gàng. Nội thất đa năng như giường có ngăn kéo, bàn gấp hay ghế tích hợp hộc chứa đồ sẽ giúp tiết kiệm diện tích và giữ không gian ngăn nắp hơn.

Bỏ qua không gian theo chiều dọc

Không gian theo chiều dọc thường bị nhiều gia đình bỏ qua, dẫn đến lãng phí diện tích lưu trữ và khiến căn phòng dễ trở nên lộn xộn.

Việc tận dụng các khu vực trên cao như lắp đặt kệ cao hoặc tủ treo tường sẽ giúp tăng thêm không gian chứa đồ mà không chiếm nhiều diện tích sàn. Nhờ đó, căn phòng vừa gọn gàng hơn, vừa tạo cảm giác thông thoáng và rộng rãi.

Sử dụng màu sắc quá tối hoặc quá nhiều màu

Màu sắc đóng vai trò quan trọng trong việc tạo cảm giác rộng rãi cho căn phòng. Tuy nhiên, nhiều người mắc lỗi sử dụng màu sơn quá tối hoặc phối quá nhiều màu sắc khác nhau trong một không gian nhỏ.

Các tông màu đậm như nâu sẫm, xanh đậm hay xám đậm nếu sử dụng quá nhiều sẽ khiến căn phòng trở nên nặng nề và nhỏ hơn thực tế. Bên cạnh đó, việc phối quá nhiều màu sắc rực rỡ cũng dễ khiến không gian trở nên rối mắt.

Các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên những gam màu sáng như trắng, kem, be hoặc pastel để tạo cảm giác thoáng đãng. Nếu muốn tạo điểm nhấn, gia chủ có thể sử dụng một vài chi tiết màu nổi ở gối tựa, tranh treo tường hoặc thảm trang trí.

Thiếu ánh sáng tự nhiên

Ánh sáng tự nhiên giúp không gian nhỏ trở nên thoáng đãng và dễ chịu. Tuy nhiên, nhiều gia đình lại vô tình che chắn cửa sổ bằng rèm dày hoặc đặt tủ kệ chắn lối ánh sáng, khiến căn phòng trở nên tối và bí.

Ánh sáng tự nhiên giúp không gian thêm thoáng đãng. (Ảnh: Real Homes)

Để khắc phục tình trạng này, gia chủ nên sử dụng rèm mỏng, màu sáng và hạn chế đặt đồ nội thất lớn gần cửa sổ. Ngoài ra, việc bổ sung gương trang trí cũng giúp phản chiếu ánh sáng, tạo cảm giác không gian rộng hơn.

Trang trí tường quá nhiều chi tiết

Tường là khu vực thường được tận dụng để treo tranh, ảnh hoặc các vật dụng trang trí. Tuy nhiên, treo quá nhiều chi tiết trên tường trong không gian nhỏ có thể khiến căn phòng trở nên rối mắt và chật chội hơn.

Thay vì treo nhiều tranh nhỏ, gia chủ có thể chọn một hoặc hai bức tranh kích thước vừa phải làm điểm nhấn. Cách trang trí tối giản sẽ giúp căn phòng trông gọn gàng và hài hòa hơn.