(VTC News) -

Mỗi ngày uống 1 viên dầu cá Omega-3 có tác dụng gì?

Báo Thanh Niên dẫn nguồn trang tin sức khỏe Verywell Health cho biết, mỗi ngày sử dụng 1 viên dầu cá có thể tác động đến tim mạch như sau:

Cải thiện mỡ máu, giảm cholesterol

Bổ sung dầu cá Omega-3 giúp giảm tổng lượng cholesterol, giảm mức chất béo trung tính triglycerid và tăng mức cholesterol tốt ở những người béo phì, mắc hội chứng chuyển hóa hoặc tiểu đường. Khi các yếu tố nguy cơ này được kiểm soát, nguy cơ mắc bệnh tim mạch cũng giảm rõ rệt.

Hạ huyết áp tự nhiên

Ngoài tác dụng lên mỡ máu, dầu cá còn giúp hạ huyết áp. Một phân tích tổng hợp cho thấy bổ sung dầu cá Omega-3 mỗi ngày giúp giảm đáng kể huyết áp tâm thu và tâm trương ở người mắc hội chứng chuyển hóa. Một số nghiên cứu khác cũng ghi nhận rằng axit béo Omega-3 giúp hạ huyết áp ở người thừa cân và béo phì.

Giảm nguy cơ tử vong do tim mạch

Các nghiên cứu cho thấy việc dùng bổ sung Omega-3 có thể giúp giảm 25% tỷ lệ các biến cố tim mạch như nhồi máu cơ tim và đột quỵ, đặc biệt ở những người không tiêu thụ đủ axit béo Omega-3 qua chế độ ăn. Một số bằng chứng cũng chỉ ra rằng dầu cá góp phần làm giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim.

Tác dụng khác

Ngoài ra, dầu cá Omega-3 còn được chứng minh giúp giảm viêm, hỗ trợ thai kỳ khỏe mạnh nhờ thúc đẩy sự phát triển của thai nhi, và có thể góp phần giảm nguy cơ sinh non.

Nguyên tắc cần nhớ khi uống Omega-3

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời tiến sĩ Y khoa Bo Martinsen là chuyên gia về Omega-3, được đào tạo y khoa tại Đại học Bordeaux ở Pháp và Đại học Oslo cho biết, dầu cá là một trong những chất bổ sung Omega-3 phổ biến nhất.

Về kỹ thuật, bạn có thể dùng bất kỳ thời điểm nào phù hợp nhất với mình miễn là dùng cùng với bữa ăn. Omega-3 EPA và DHA trong dầu cá là chất béo và chúng sẽ được hấp thụ tốt hơn nhiều nếu có các chất béo khác. Nếu uống Omega-3 khi bụng đói, chúng có thể sẽ không được hấp thụ tốt.

Trong nhiều thập kỷ, nhiều người dùng Omega-3 chọn dùng thực phẩm bổ sung ngay từ sáng sớm. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng acid béo Omega-3 cần được tiêu thụ cùng với thức ăn và tốt nhất là loại có chất béo để được hấp thụ tốt.

Uống dầu cá Omega-3 đúng cách rất tốt cho sức khoẻ

Với xu hướng ăn sáng ít chất béo và bỏ bữa sáng có thể giải thích tại sao một số người dùng thực phẩm bổ sung không thấy mức tăng đáng kể về chỉ số Omega-3 của họ.

Nếu không ăn sáng, hoặc thường ăn thực phẩm ít chất béo vào buổi sáng thì hãy cố gắng dùng liều Omega-3 hàng ngày của bạn vào cuối ngày với một bữa ăn đầy đủ hơn.

Nếu bạn là người bị trào ngược với dầu cá (hay còn gọi là ợ hơi cá) thì một số chuyên gia khuyên bạn nên chia nhỏ liều dùng trong ngày và tránh dùng liều cao hơn vào buổi tối. Điều này là do dầu cá có xu hướng nổi lên trên dịch dạ dày (hình ảnh dầu nổi trên mặt nước), có thể gây khó tiêu cho một số người.

Đối với những người khác, ban đêm có thể là thời điểm lý tưởng để dùng Omega-3, đặc biệt là nếu chúng được kết hợp với các chất dinh dưỡng khác hỗ trợ giấc ngủ.

Lưu ý khi sử dụng

Cần hỏi ý kiến bác sĩ khi sử dụng dầu cá vì liều cao có thể gây rối loạn nhịp tim, tăng nguy cơ chảy máu hoặc tương tác với thuốc hạ huyết áp. Cũng có thể hấp thu qua thực phẩm như cá hồi, cá trích, cá mòi, hoặc các loại hạt như hạt lanh, hạt chia, quả óc chó.

Tóm lại, dầu cá Omega-3 mang lại lợi ích rõ rệt cho sức khỏe tim mạch - giúp hạ huyết áp, giảm cholesterol xấu và ngăn ngừa các biến cố nguy hiểm như nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Tuy nhiên, chuyên gia khuyến cáo nên kết hợp chế độ ăn uống cân bằng, vận động thường xuyên, hạn chế rượu và bỏ thuốc lá, để đạt hiệu quả tối ưu.