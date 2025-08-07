5 binh sĩ bị bắn tại căn cứ quân sự Mỹ, nghi phạm là đồng đội

(VTC News) -

Theo thông báo từ quân đội Mỹ, vụ việc xảy ra vào khoảng 10h56 sáng 6/8 (giờ địa phương) tại khu vực của Lữ đoàn Bộ binh Thiết giáp số 2, thuộc Sư đoàn Bộ binh số 3, căn cứ Fort Stewart – căn cứ lớn nhất của quân đội Mỹ ở Bờ Đông.

Nghi phạm là Trung sĩ Quornelius Radford, 28 tuổi, chuyên viên hậu cần trong lực lượng cơ giới. Anh ta dùng súng ngắn cá nhân bắn vào các đồng đội trong một khu nhà huấn luyện.

Radford đã bị khống chế và bắt giữ vào lúc 11h35 bởi lực lượng quân cảnh và các binh sĩ có mặt tại hiện trường. Căn cứ Fort Stewart được phong tỏa tạm thời trong thời gian ngắn để đảm bảo an ninh và phục vụ điều tra.

Người phát ngôn của căn cứ xác nhận có 5 binh sĩ bị thương trong vụ việc. Trong đó, 3 người được phẫu thuật khẩn cấp và hiện ổn định, không nguy hiểm tính mạng. Các nạn nhân đều là đồng đội trong cùng đơn vị với Radford. Họ đang điều trị tại Bệnh viện Quân y Winn ngay trong căn cứ.

Chuẩn tướng John Lubas, tướng chỉ huy Sư đoàn Bộ binh số 3, phát biểu trong buổi họp báo sau vụ xả súng tại căn cứ Quân đội Hoa Kỳ ở Fort Stewart. (Ảnh: Reuters)

Hiện chưa rõ động cơ của vụ tấn công. Cuộc điều tra được tiến hành với sự phối hợp giữa Cơ quan Điều tra Hình sự Quân đội Mỹ và cơ quan thực thi pháp luật địa phương. Giới chức quân sự không loại trừ khả năng Radford có vấn đề về tâm lý hoặc mâu thuẫn nội bộ, song chưa có kết luận chính thức.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã được thông báo về vụ việc. Văn phòng Tổng thống gửi lời chia sẻ tới gia đình các nạn nhân và cam kết sẽ giám sát chặt chẽ tiến trình điều tra. Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho biết: "Toàn thể đất nước đang cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ". Ông gọi nghi phạm là "kẻ khủng khiếp".

Thống đốc bang Georgia Brian Kemp cũng lên án vụ bạo lực, đồng thời khẳng định bang sẽ hỗ trợ đầy đủ cho lực lượng quân đội trong việc làm sáng tỏ vụ việc và chăm sóc các binh sĩ bị thương.

Fort Stewart là nơi đóng quân của hàng chục nghìn binh sĩ và là trung tâm huấn luyện chiến đấu quan trọng của quân đội Mỹ. Đây không phải lần đầu tiên căn cứ này xảy ra sự cố liên quan đến súng đạn, nhưng vụ việc lần này gây chấn động đặc biệt khi thủ phạm là chính một quân nhân trong đơn vị.

Những vụ xả súng gây chấn động trong quân đội Mỹ

Dù quân đội Mỹ có hệ thống kiểm soát nghiêm ngặt về vũ khí và an ninh nội bộ, song các vụ xả súng từng xảy ra trong các căn cứ quân sự lớn.

Theo Reuters, thảm kịch chết chóc nhất xảy ra vào năm 2009 tại căn cứ Fort Hood (Texas). Thời điểm đó Thiếu tá Nidal Hasan – một bác sĩ quân y – nổ súng bằng khẩu súng lục có gắn laser trong một trung tâm y tế, khiến 13 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương. Đây được xem là vụ tấn công nội bộ đẫm máu nhất trong lịch sử quân đội Mỹ.

Chưa đầy 5 năm sau, cũng tại Fort Hood, một binh sĩ khác đã bắn chết 3 đồng đội và làm bị thương 16 người trước khi tự sát.

Năm 2013, một nhân viên hợp đồng của Bộ Quốc phòng nổ súng tại Xưởng Hải quân Washington, giết chết 12 người. Năm 2019, một trung úy Không quân Saudi Arabia tham gia khóa huấn luyện tại căn cứ Hải quân Pensacola, Florida nổ súng giết 3 người và làm 8 người bị thương - sau đó bị lực lượng an ninh bắn hạ.