4 nhóm người cần tránh dùng hoa đu đủ đực

(VTC News) -

Theo lương y Bùi Đắc Sáng, Hội Đông Y Hà Nội, hoa đu đủ đực là vị thuốc dân gian được dùng rộng rãi nhờ những lợi ích đối với sức khỏe. Tuy nhiên, một số trường hợp không nên dùng để tránh gây hại.

Hoa đu đủ đực không phải là vị thuốc phù hợp cho tất cả mọi người. Một số đối tượng cần tránh dùng loại hoa này để đảm bảo an toàn, bao gồm: Trẻ em dưới 3 tuổi do hệ tiêu hóa còn non yếu, phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú vì có thể ảnh hưởng đến thai nhi hoặc chất lượng sữa mẹ, người có cơ địa hàn lạnh như đang bị tiêu chảy, cảm lạnh, hoặc người có tiền sử dị ứng phấn hoa.

Hoa đu đủ đực được biết đến với nhiều lợi ích sức khỏe. (Ảnh minh hoạ)

Mủ hoa đu đủ đực có chất tương đồng như oxytocin và prostaglandin gây ra co thắt tử cung có nguy cơ gây sẩy thai và sinh non. Hoa đu đủ đực chứa enzym papain có thể ảnh hưởng đến phát triển của thai nhi.

Eenzym papain trong hoa đu đủ đực tác dụng tốt cho tiêu hóa, nhưng nếu dùng thời gian dài sẽ có hại cho cả mẹ và gây rối loạn phát triển tiêu hóa của bé. Cũng do chứa papain, nếu trẻ dưới 3 tuổi sử dụng sẽ khiến tiêu hóa của trẻ mất cân bằng, gây rối loạn tiêu hóa, làm tăng nguy cơ trẻ sẽ bị dị ứng với các chất có trong hoa đu đủ đực.

Các trường hợp lạnh bụng và cơ thể hàn hay gặp vấn đề tiêu chảy thì không nên dùng vì trong hoa đủ đực có những chất khiến cho nhu động đường tiêu hóa tăng lên, khả năng làm các bệnh lý liên quan đến tiêu hóa trầm trọng hơn.

Người có tiền sử dị ứng các thành phần của phấn hoa cần thận trọng trước khi sử dụng vì có thể gây dị ứng cho cơ thể.

Để phát huy tối đa tác dụng và tránh tác dụng phụ, cần lưu ý một số điều khi sử dụng. Đối với những người dùng hoa đu đủ đực để điều trị bệnh, cần sự tư vấn và hướng dẫn của bác sĩ. Tuyệt đối không kết hợp hoa đu đủ đực với rễ của nó vì sự kết hợp này có thể sản sinh độc tố gây tử vong.

Ngoài ra, để hoa phát huy tác dụng tốt nhất, không nên kết hợp với đậu xanh, cà pháo, măng chua, và các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá. Nên uống nước sắc hoa đu đủ đực sau bữa ăn và uống nhiều nước trong ngày để giúp cơ thể dễ dàng đào thải độc tố. Khi xuất hiện các triệu chứng dị ứng như mẩn ngứa, phát ban, cần ngừng sử dụng ngay lập tức.

Bên cạnh những lưu ý trên, hoa đu đủ đực được biết đến với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Các hợp chất trong hoa có khả năng kích thích cơ thể sản xuất insulin, giúp kiểm soát và ổn định đường huyết ở người bệnh tiểu đường, giảm thiểu nguy cơ biến chứng của bệnh.

Với hàm lượng vitamin C, E cùng men papain dồi dào, hoa đu đủ đực còn giúp tăng cường trao đổi chất, trung hòa axit dư thừa trong dạ dày, từ đó cải thiện hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón hiệu quả.

Các chất kháng viêm như acid gallic và phenol trong hoa giúp kháng khuẩn, giảm ho, long đờm, làm dịu cổ họng, rất tốt cho người bị viêm họng, khàn tiếng. Cuối cùng, hàm lượng beta carotene cao trong hoa có tác dụng bổ máu, thông mạch, giúp điều hòa tim mạch, kiểm soát huyết áp và duy trì một trái tim khỏe mạnh, ngăn ngừa nguy cơ đau tim và đột quỵ.